Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
На станции Подрезково заработали турникеты в сторону области 13.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Турникеты включили на платформе №2, где останавливаются электрички при движении из Москвы. 15 июня планируется запустить турникеты на станциях Поварово и Поваровка.

О начале работы турникетов на станции Подрезково сообщила «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». 7 июня заработали турникеты в Клину. По планам МТ ППК, на очереди станции Поварово, Поваровка, дооборудование турникетами станций Ховрино и Химки. Следующими станут Сходня и Крюково, после этого установка турникетов на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги может быть завершена.


Реклама
Летняя распродажа домов. Скидки до 30%, купон на 50000 внутри. Объявления
Спортивное лето в ТК «Панфиловский» Объявления
Детский спортивный лагерь «Зебренок» Объявления
Салон «Никор» отмечает 25 летний юбилей Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама