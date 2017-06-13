Турникеты включили на платформе №2, где останавливаются электрички при движении из Москвы. 15 июня планируется запустить турникеты на станциях Поварово и Поваровка.
О начале работы турникетов на станции Подрезково сообщила «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». 7 июня заработали турникеты в Клину. По планам МТ ППК, на очереди станции Поварово, Поваровка, дооборудование турникетами станций Ховрино и Химки. Следующими станут Сходня и Крюково, после этого установка турникетов на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги может быть завершена.
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