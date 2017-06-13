Анализы делаются в течение 1-2 дней, сложные генетические исследования — до недели. Программа ведения беременности включает в себя и подготовку к грудному вскармливанию, женщин консультирует врач высшей категории, КМН онколог- маммолог Акимов Дмитрий Владимирович.

Мы ведём и сложные случаи, в частности, многоплодную беременность.

— Вы выдаете необходимые документы для роддома и получения пособий от социальной защиты?

— Да, конечно. В 30 недель беременная получает на руки обменную карту для роддома, справку в управление соцзащиты и на работу о ранней постановке на учет, справку для выдачи сертификата в родильном доме.

— Какие проблемы чаще всего возникают после родов?

— В течении двух недель после родов каждой роженице необходимо показаться врачу. Хотя бы в профилактических целях — надо убедиться, что матка сократилась нормально, и все функции организма восстановились полностью. Нередко встречается лактостаз — застой молока, это серьезная проблема. Наш маммолог поможет расцедить молочные железы и в целом наладить грудное вскармливание.

Кроме того, у нас можно сделать контурную пластику половых органов — уменьшить объем влагалища безоперационным способом. Это редкая в Зеленограде услуга.