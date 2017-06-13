Грамотный выбор врачей при планировании беременности и подготовке к родам сложно переоценить — ведь от этого зависит здоровье и будущего ребенка, и мамы. В Центре планирования семьи зеленоградского медицинского центра «Здоровая семья» можно пройти все необходимые этапы подготовки и получить по-настоящему качественную медицинскую помощь. Подробно о работе Центра рассказала главный врач клиники Иванова Ирина Леонидовна.
— Какие медицинские услуги предлагает медицинский центр «Здоровая семья»?
— В нашем медицинском центре специалисты ведут прием по 11 медицинским направлениям. Функциональные исследования выполняются на современном высокоточном оборудовании.
Особо хочется выделить подготовку молодой семьи к беременности, ведение беременности до направления в роддом. Комплексное обследование можно начинать проводить в день обращения в центр. Каждой семье, решившей родить здорового и крепкого ребенка, необходимо грамотно выбрать специалистов по подготовке и ведению беременности. В нашем центре планирования семьи вы сможете пройти все необходимые этапы подготовки к беременности и вынашиванию беременности, сдать необходимые анализы. У нас вы можете сделать КТГ плода, пройти обследование у специалистов по маммологии, неврологии, эндокринологии, ортопедии, кардиологии.
За результатами анализов приходить не придется — мы можем прислать их по электронной почте. Расчет проводится наличным и безналичным способом, банковскими картами.
— Чем отличаются услуги Центра планирования семьи от стандартной медицинской помощи в женских консультациях?
— Прежде всего, у нас работают одни из лучших врачей района. в их числе Татьяна Павловна Бойко, Наталья Александровна Лимарь. В центре ведет прием терапевт по ведению беременности с 30-летним стажем работы, врач высшей категории Татьяна Георгиевна Прокопец. Обследование с помощью аппарата УЗИ сделает квалифицированный врач Юлия Владимировна Кириенко.
Мы индивидуально подходим к каждому пациенту. У нас гибкий график работы, мы готовы принять пациента тогда, когда это ему удобно.
В клинике комфортно и уютно, светлые просторные помещения — что очень важно для психологического настроя и настроения. В наш центр можно прийти с детьми .Во время приема у врача ребенок может провести время за раскрасками, просмотром телевизора. За детьми всегда присматривает администратор.
— Как происходит подготовка к беременности?
— Гинеколог подбирает индивидуальный план обследования женщины — какие исследования необходимо сделать, каких врачей надо посетить, — и дает свои рекомендации. Параллельно обязательно надо обследоваться супругу.
В этот период проводятся диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем, генетическое тестирование, выявляются скрытые воспалительные процессы, делаются прививки, чтобы предотвратить осложнения во время беременности и возможные патологии плода.
— Что входит в программу ведения беременности?
— Это комплексная программа, основанная на приказе №572 Министерства здравоохранения РФ — этот документ определяет необходимое количество обследований. Чтобы малыш родился здоровым, необходимо систематически посещать врача и проходить обследования — так врач сможет предотвратить многие проблемы внутриутробного развития. Беременность делится на три триместра, и в каждом из них важны жизненные показатели малыша, отследить которые сможет только врач.
В комплексную программу входит постоянное наблюдение акушера-гинеколога, консультации терапевта, эндокринолога, кардиолога, невролога. Если возникнет необходимость, будут проведены консультации и других специалистов.
Проводятся все нужные анализы и функциональные исследования: ультразвуковая диагностика с доплерографией, 3D и 4D УЗИ, кардиотокография (КТГ), ЭКГ, холтер-мониторинг. К слову, мы можем распечатать или записать на электронный носитель фотографию малыша во внутриутробном периоде или записать видео для семейного архива.
Анализы делаются в течение 1-2 дней, сложные генетические исследования — до недели. Программа ведения беременности включает в себя и подготовку к грудному вскармливанию, женщин консультирует врач высшей категории, КМН онколог- маммолог Акимов Дмитрий Владимирович.
Мы ведём и сложные случаи, в частности, многоплодную беременность.
— Вы выдаете необходимые документы для роддома и получения пособий от социальной защиты?
— Да, конечно. В 30 недель беременная получает на руки обменную карту для роддома, справку в управление соцзащиты и на работу о ранней постановке на учет, справку для выдачи сертификата в родильном доме.
— Какие проблемы чаще всего возникают после родов?
— В течении двух недель после родов каждой роженице необходимо показаться врачу. Хотя бы в профилактических целях — надо убедиться, что матка сократилась нормально, и все функции организма восстановились полностью. Нередко встречается лактостаз — застой молока, это серьезная проблема. Наш маммолог поможет расцедить молочные железы и в целом наладить грудное вскармливание.
Кроме того, у нас можно сделать контурную пластику половых органов — уменьшить объем влагалища безоперационным способом. Это редкая в Зеленограде услуга.
— Насколько актуально сейчас лечение бесплодия?
— Увы, оно актуально, причем в любом детородном возрасте. У нас работает опытный врач уролог-андролог Лимарь Наталья Александровна. Всегда обследуется пара — женщина и мужчина. Это принципиальный момент, поскольку сейчас много случаев мужского бесплодия.
— А если пара приняла решение об экстракорпоральном оплодотворении?
— Мы занимаемся подготовкой к ЭКО — проводим все необходимые мужчине и женщине анализы и исследования, в случае необходимости гинекологические операции.
— Ваша клиника предлагает и другие медицинские услуги — напомните о них.
— У нас принимают самые разные врачи-специалисты: гинеколог, уролог, хирург, иммунолог, гастроэнтеролог, ортопед, проктолог, травматолог, флеболог, аллерголог. Проводятся все виды анализов и исследований, в том числе с выездом на дом. Полный список специалистов и услуг можно посмотреть на нашем сайте. Отмечу, что у нас, пожалуй, самые доступные цены среди зеленоградских клиник.
Клиника «Здоровая семья»: Зеленоград, корпус 1823
8(499)733-01-11, 8(499)738-35-55
zelengrad1823@mail.ru
Время работы: 8:00 — 20:00
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