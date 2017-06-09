Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Встречи «Профессионалы — детям» 9 июня запускают на летней веранде ДК 09.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Третий сезон проекта «Профессионалы — детям» стартует в ДК(КЦ) «Зеленоград»: 9 июня (в 18:30) юных зрителей познакомят с профессией артиста дубляжа, а 23 июня (в 18:30) — с астрономическими исследователями. В этом сезоне лекции и мастер-классы будут вести тоже дети, и первым гостем проекта станет шестилетний Саша Запорожец, мастер озвучания.

«Мальчик расскажет о том, с чего все начиналось и как происходит дубляж анимационных, художественных и рекламных проектов», сообщает ДК. Проиллюстрируют лекцию видеоролики о работе Саши по озвучиванию Пингвиненка Коди в мультфильме «Лови волну-2», а также на телеканале «Малыш». Затем участники встречи сами попробуют продублировать видеоролики: гость даст мастер-класс и покажет в действии, как происходит озвучивание персонажей.

«Закулисная звезда, закадровая знаменитость», — назвали Сашу Запорожца на шоу юных талантов «Лучше всех!» Первого телеканала. А его мама пишет о нём: «Моя гордость, мое Солнце! Мечтает быть врачом, но, видимо, очень веселым будет доктором, с юмором все ок».

Вторым «лектором» проекта «Профессионалы — детям» 23 июня станет Платон Качалин, юный «астроном"-третьеклассник из лицея 1557, на счету которого уже несколько открытых звёзд. Он расскажет о том, как школьники могут поучаствовать в астрономических наблюдениях и как происходят такие открытия. Поддержат выступление Платона организаторы зеленоградской «Астроночи» (которая назначена на 12 июня) — магазин Observer с интерактивной выставкой телескопов и викториной на знание космоса.

Встречи будут проходить на летней веранде ДК, рекомендуемый возраст — от 3 лет и старше, вход свободный.

 Реклама
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
ЕГЭ — это легко. Недельный марафон бесплатных вебинаров для родителей десятиклассников и школьников. Объявления
«Фуэте» приглашает детей 4-10 лет в летнюю музыкально-хореографическую школу Объявления
Летняя распродажа домов. Скидки до 30%, купон на 50000 внутри. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама