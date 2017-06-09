Третий сезон проекта «Профессионалы — детям» стартует в ДК(КЦ) «Зеленоград»: 9 июня (в 18:30) юных зрителей познакомят с профессией артиста дубляжа, а 23 июня (в 18:30) — с астрономическими исследователями. В этом сезоне лекции и мастер-классы будут вести тоже дети, и первым гостем проекта станет шестилетний Саша Запорожец, мастер озвучания.
«Мальчик расскажет о том, с чего все начиналось и как происходит дубляж анимационных, художественных и рекламных проектов», сообщает ДК. Проиллюстрируют лекцию видеоролики о работе Саши по озвучиванию Пингвиненка Коди в мультфильме «Лови волну-2», а также на телеканале «Малыш». Затем участники встречи сами попробуют продублировать видеоролики: гость даст мастер-класс и покажет в действии, как происходит озвучивание персонажей.
«Закулисная звезда, закадровая знаменитость», — назвали Сашу Запорожца на шоу юных талантов «Лучше всех!» Первого телеканала. А его мама пишет о нём: «Моя гордость, мое Солнце! Мечтает быть врачом, но, видимо, очень веселым будет доктором, с юмором все ок».
Вторым «лектором» проекта «Профессионалы — детям» 23 июня станет Платон Качалин, юный «астроном"-третьеклассник из лицея 1557, на счету которого уже несколько открытых звёзд. Он расскажет о том, как школьники могут поучаствовать в астрономических наблюдениях и как происходят такие открытия. Поддержат выступление Платона организаторы зеленоградской «Астроночи» (которая назначена на 12 июня) — магазин Observer с интерактивной выставкой телескопов и викториной на знание космоса.
Встречи будут проходить на летней веранде ДК, рекомендуемый возраст — от 3 лет и старше, вход свободный.
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