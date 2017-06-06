О начале работы турникетов в Клину с 7 июня сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская" компания. Ранее планировали включить турникеты на трех станциях 15 июня. Пассажиров просят заранее приобретать билеты, чтобы избежать опозданий и конфликтов.
Через неделю, 15 июня, включат турникеты в Поварово и Поваровке.
Дооборудовать турникетами станцию Химки планируется к ноябрю, Ховрино — к июлю. Следующими будут Сходня и Крюково, после этого установка турникетов на московско-тверском участке Октябрьской железной дороги может быть завершена.
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