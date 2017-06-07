Планируете детский праздник? Летом и на свежем воздухе с командой научного шоу «Открывашка» это можно сделать на даче или даже во дворе! Этим летом мы собрали для вас научные открытия, которые нельзя увидеть в другое время года.
Больше 20 экспериментов из области химии и физики! Ребята даже в самый жаркий день смогут ощутить зимнюю свежесть, нагнать много густого белого тумана, создать целый сугроб тёплого снега, вызвать Духа науки, увлекательно повзрывать и позажигать, своими собственными ручками открыть любопытные научные факты, устроить дружную и невероятно смешную научную физкультминутку… Ух!
Дети будут в восторге от двойного гейзера Coca-Cola, который гарантировано высоко взлетает, от тумана желаний для именинника, ну и, конечно, на память им останутся полимерные сувенирчики, которые творятся в процессе представления сами! Завершим шоу сладкой сахарной ватой на всю компанию: кто постарше сможет попробовать покрутить её сам, а малышам Профессор поведает, как она получается такой воздушной, а также её историю и любопытные факты о сахаре!
В экспериментах непременно поучаствует каждый гость, а именинник в особенности.
Продолжительность: 90 минут
Для детей от 4 до 14 лет
Дополнительные опции для очень активных ребят:
- полезное мороженое на жидком азоте на всю компанию +20 мин. и 5500 руб.
- научные лимонады из колбочек + 10 мин. и 1500 руб.
- дополнительные сУмАсШедшИе эксперименты (3 шт.) +10 мин. и 2000 руб.
- изготовление с ребятами лизунов +10 мин. и 2000руб.
- аквагрим, например, до 10-ти человек +60 мин. до шоу и 3500 руб.
- фотограф или весёлый DJ, чтобы день рождения Вашего ребёнка стал самым-самым ярким событием лета!
Акция! При бронировании в июне 9000 рублей на любую дату до конца лета!
Площадка: квартира, дача, кафе, рестораны, клубы, открытые площадки во дворе(!), развлекательные центры, дома отдыха, территории школы или садика (все документы для работы на территории образовательных учреждений имеются).
Звоните нам:
+7(495)150-16-25
+7(499)653-53-21
Заходите в гости: корпус 1432, помещение 7, в филиале КЦ «Зеленоград», клуб «Силуэт»
Подробности:
zelenograd@o-show.ru
http://prazdnik.o-show/zelenograd
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vk.com/oshowznd
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