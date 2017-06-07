Дети будут в восторге от двойного гейзера Coca-Cola, который гарантировано высоко взлетает, от тумана желаний для именинника, ну и, конечно, на память им останутся полимерные сувенирчики, которые творятся в процессе представления сами! Завершим шоу сладкой сахарной ватой на всю компанию: кто постарше сможет попробовать покрутить её сам, а малышам Профессор поведает, как она получается такой воздушной, а также её историю и любопытные факты о сахаре!

В экспериментах непременно поучаствует каждый гость, а именинник в особенности.

Продолжительность: 90 минут

Для детей от 4 до 14 лет