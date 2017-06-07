«Наличие у вуза целевого капитала и его объём — необходимое условие для участия в некоторых международных рейтингах вузов, — отмечает Мария Добрынина. — Пока в МИЭТе еще не собрана необходимая минимальная сумма для передачи капитала управляющей компании».

Сделать пожертвование могут все желающие: студенты, выпускники, жители Зеленограда. Информация о фонде и реквизиты для переводов опубликованы на сайте Ассоциации выпускников МИЭТа, в презентации и уставе фонда, скоро откроется сайт самого фонда.

«Фонд развития МИЭТ» был основан в декабре 2016 года. На большой встрече выпускников, когда МИЭТ отмечал свой 50-летний юбилей в декабре 2015 года, было принято решение о целесообразности создания фонда целевого капитала (ФЦК), по примеру зарубежных, которые работают уже несколько сотен лет — фондов Оксфорда, Кембриджа, Гарвардского университета и других. Среди российских вузов практика формирования целевого капитала тоже применяется, хоть и нечасто.

Над созданием подобного фонда в МИЭТе задумывались давно. Два сотрудника университета, в том числе Мария Добрынина, прошли обучение по программе «Развитие целевых капиталов в России» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

23 мая презентацию фонда перед заинтересованной аудиторией провели президент МИЭТа Юрий Чаплыгин, ректор Владимир Беспалов и исполнительный директор «Ассоциации выпускников и партнеров МИЭТ» Дмитрий Коваленко. Они обозначили главную цель фонда — формирование и пополнение целевого капитала, доход от управления которым пойдёт на развитие вуза. Были раскрыты структура и принципы работы фонда. Затем каждый участник встречи смог высказаться и добавить свои идеи и пожелания.