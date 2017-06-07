На презентацию «Фонда развития МИЭТ» в конце мая собрались выпускники университета, представители различных отраслей и предприятий. Специализированный фонд управления целевым капиталом предназначен для поддержки научных и образовательных проектов вуза, студенческих разработок и инициатив, развития кадрового потенциала и научных обменов, выплаты именных стипендий. Капитал будет складываться из пожертвований выпускников и партнёров вуза — а первый взнос в него сделал студент МИЭТа, рассказала Zelenograd.ru Мария Добрынина, директор «Фонда развития МИЭТ».
Как будет работать фонд: собранные деньги (после достижения необходимого минимума) передадут управляющей компании, которая выбирается сроком на один год. Она возвращает доходы от «работы» капитала обратно в вуз, и их распределяют на проекты развития университета.
«Наличие у вуза целевого капитала и его объём — необходимое условие для участия в некоторых международных рейтингах вузов, — отмечает Мария Добрынина. — Пока в МИЭТе еще не собрана необходимая минимальная сумма для передачи капитала управляющей компании».
Сделать пожертвование могут все желающие: студенты, выпускники, жители Зеленограда. Информация о фонде и реквизиты для переводов опубликованы на сайте Ассоциации выпускников МИЭТа, в презентации и уставе фонда, скоро откроется сайт самого фонда.
«Фонд развития МИЭТ» был основан в декабре 2016 года. На большой встрече выпускников, когда МИЭТ отмечал свой 50-летний юбилей в декабре 2015 года, было принято решение о целесообразности создания фонда целевого капитала (ФЦК), по примеру зарубежных, которые работают уже несколько сотен лет — фондов Оксфорда, Кембриджа, Гарвардского университета и других. Среди российских вузов практика формирования целевого капитала тоже применяется, хоть и нечасто.
Над созданием подобного фонда в МИЭТе задумывались давно. Два сотрудника университета, в том числе Мария Добрынина, прошли обучение по программе «Развитие целевых капиталов в России» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
23 мая презентацию фонда перед заинтересованной аудиторией провели президент МИЭТа Юрий Чаплыгин, ректор Владимир Беспалов и исполнительный директор «Ассоциации выпускников и партнеров МИЭТ» Дмитрий Коваленко. Они обозначили главную цель фонда — формирование и пополнение целевого капитала, доход от управления которым пойдёт на развитие вуза. Были раскрыты структура и принципы работы фонда. Затем каждый участник встречи смог высказаться и добавить свои идеи и пожелания.
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