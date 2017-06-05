С шести часов утра в понедельник, 5 июня, ряд поездов в сторону Москвы следует с задержкой до 30 минут. По официальной версии, из-за технического сбоя на участке Сходня — Химки.

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Сбой произошел ранним утром, сейчас задержки в отправлении и прибытии поездов уже меньше.

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