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В крупной аварии на крюковской эстакаде пострадали люди 03.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Фура, «мерседес» и ВАЗ-21099 столкнулись на крюковской эстакаде в субботу, 3 июня около трёх часов дня.

Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадали люди. Из автомобилей больше других досталось «Жигули». В ГИБДД

Подробности происшествия выясняют.

Татьяна Артамонова / vk.com/zelaoauto
Даня Макаренко / vk.com/overhear.zelenograd
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