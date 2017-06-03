Фура, «мерседес» и ВАЗ-21099 столкнулись на крюковской эстакаде в субботу, 3 июня около трёх часов дня.

Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадали люди. Из автомобилей больше других досталось «Жигули». В ГИБДД

Подробности происшествия выясняют.