Девочки-двойняшки родились 5 июля 2016 года, одну из них — Мишель — перевели в реанимацию на искусственную вентиляцию легких почти сразу. На третьи сутки жизни ребенка выяснилось, что показатели крови, отвечающие за функцию почек, повышаются с каждым днем, написала её мама, Маргарита Яковлева. Девочку перевели в больницу Сперанского, где её состояние ухудшилось, затем мамам с малышкой пролежали три недели в Филатовской больнице. Лишь в больнице Святого Владимира, практически в последний момент, девочки сделали жизненно необходимый анализ, поставили диагноз, и врачи начали бороться за её жизнь.

«Сама трансплантация проводится по квоте, то есть оплачивается государством, а вот лекарства для того, чтобы пересаженный орган не отторгался, государство не оплачивает, — пишет Маргарита. — Сумма очень большая, 4,4 млн рублей». Семья решила обследовать девочку в Германии, это обойдется в 1,35 млн. «К сожалению, ресурсы нашей медицины в Москве исчерпываются только на УЗИ и анализах крови, мочи, нет даже элементарного врача нефролога-диетолога детского, чтобы хоть на какой-то период времени продлить жизнь своим почкам, оттянув момент пересадки, дав тем самым малышке подрасти, окрепнуть. Как любые родители, мы хотим использовать все шансы в медицине», объяснила решение мама девочки. В какой момент почки дадут сбой, неизвестно. При ухудшении функции почек на сбор лекарств дается две недели.



Медицинские документы и номера счетов для сбора средств опубликованы на странице «Мишель Володина» «ВКонтакте» и «Помощь Мишель Володиной«.



В интернете уже появились мошенники со своими счетами и перепостами истории девочки — будьте внимательны.