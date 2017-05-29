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Наркокурьер подрался с полицейским в крюковской электричке 29.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошёл при подъезде к станции Крюково около 00:10 29 мая. Молодой человек вез с собой крупную партию наркотиков, а при задержании ударил сотрудника полиции. Свои пакеты он пытался выбросить на рельсы.

У задержанного была явная наркотическая ломка, рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия, ехавший в том же вагоне. Молодой человек стоял в тамбуре, его «ломало и корчило». В вагоне появились сотрудники полиции и прошли в тамбур. Там они пытались забрать у пассажира пластиковую бутылку, тот в ответ ударил полицейского по голове. В этот момент электричка подъехала к третьей платформе станции Крюково. При выходе пассажир пытался выбросить в щель между вагоном и платформой довольно объемный пакет. Полицейские скрутили молодого человека, надели наручники и положили его на платформу. У него изъяли несколько пакетов, предположительно, с наркотическими веществами растительного происхождения.

В транспортной полиции пока не прокомментировали этот инцидент.

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