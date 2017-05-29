В выходные Зеленоград играл в регби, смотрел регби и болел за своих юных регбистов — на регбийном стадионе спортшколы олимпийского резерва №111 и на стадионе и спорткомплекса МИЭТ 26-27 мая прошёл 39-й международный фестиваль по регби «Золотой Овал» для 11-12-летних игроков. Золотая медаль — у зеленоградцев. «Спасибо им за то что вернули титул спустя 15 лет!» — радуются в регбийном сообществе.

В рамках фестиваля сыграли 120 матчей с участием 36 команд из разных уголков России, а также из Латвии и Франции. Этот крупный турнир по регби в формате 8*8 — пожалуй, самое масштабное в России мероприятие для юных регбистов, как сообщает культурный центр «Доброволец», один из организаторов события.