Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Золотая медаль «Золотого Овала-2017» — у зеленоградских регбистов-школьников из центра «Доброволец» 29.05.2017 ZELENOGRAD.RU

В выходные Зеленоград играл в регби, смотрел регби и болел за своих юных регбистов — на регбийном стадионе спортшколы олимпийского резерва №111 и на стадионе и спорткомплекса МИЭТ 26-27 мая прошёл 39-й международный фестиваль по регби «Золотой Овал» для 11-12-летних игроков. Золотая медаль — у зеленоградцев. «Спасибо им за то что вернули титул спустя 15 лет!» — радуются в регбийном сообществе.

В рамках фестиваля сыграли 120 матчей с участием 36 команд из разных уголков России, а также из Латвии и Франции. Этот крупный турнир по регби в формате 8*8 — пожалуй, самое масштабное в России мероприятие для юных регбистов, как сообщает культурный центр «Доброволец», один из организаторов события.

«Результаты матчей превзошли самые оптимистические ожидания. Команда регбийного клуба „Зеленгоград-2005“ КЦ „Доброволец“ под руководством молодого тренера Алексея Аксенова заняла почетное первое место. Такого результата на „Золотом Овале“ зеленоградские команды не могли добиться уже 15 лет», — подводят итоги турнира в «Добровольце».

Отмечают и еще одних зеленоградских героев на год-два младше остальных — команду «Талисман», которая заняла почетное 12 место.

Помимо матчей на фестивале была своя развлекательная программа: на церемонии открытия гимн России исполнил женский камерный хор «Ирида» под руководством руководителя Анастасии Вишневской, прошёл красочный парад участников, а во второй день на фестиваль приехала экспозиция средневекового оружия и самая настоящая кузница от зеленоградского клуба реконструкции «Будимир» — ребята могли сфотографироваться в настоящих доспехах и кольчугах.

«Золотой Овал» — турнир с историей, он проводится в Зеленограде с 1979 года, когда фестиваль назывался еще «Пионерский Овал» и начинался с шести команд-участниц. Теперь в нём выступают команды из стран СНГ и зарубежья, через «Золотой Овал» прошли будущие звезды советского и российского регби, члены сборных команд СССР и России. Для многих мальчишек и девчонок, увлеченных регби, это первое крупное соревнование.

Стенгазета турнира «Пионерский овал» 1987 года — и афиша «Золотого Овала» 2017 года, 30 лет спустя
Фото: vk.com/zeloval

Организаторы «Золотого Овала» — зеленоградская Федерация регби при поддержке префектуры, культурный центр «Доброволец» департамента культуры Москвы и спортивная школа олимпийского резерва № 111 Москомспорта.

 Реклама
Шоу «Королевство белых тигров» в цирке «Максимус» — гастроли в Зеленограде до 11 июня Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Магазин велосипедов, самокатов и аксессуаров «ВелоМатрикс» открылся в ТЦ «Столица» Объявления
Грандиозная майская распродажа домов . Скидки до 30% . Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В МАЕ

Плитка новоселам
скидка 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
В МАЕ

Плитка новоселам
скидка 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама