В выходные Зеленоград играл в регби, смотрел регби и болел за своих юных регбистов — на регбийном стадионе спортшколы олимпийского резерва №111 и на стадионе и спорткомплекса МИЭТ 26-27 мая прошёл 39-й международный фестиваль по регби «Золотой Овал» для 11-12-летних игроков. Золотая медаль — у зеленоградцев. «Спасибо им за то что вернули титул спустя 15 лет!» — радуются в регбийном сообществе.
В рамках фестиваля сыграли 120 матчей с участием 36 команд из разных уголков России, а также из Латвии и Франции. Этот крупный турнир по регби в формате 8*8 — пожалуй, самое масштабное в России мероприятие для юных регбистов, как сообщает культурный центр «Доброволец», один из организаторов события.
«Результаты матчей превзошли самые оптимистические ожидания. Команда регбийного клуба „Зеленгоград-2005“ КЦ „Доброволец“ под руководством молодого тренера Алексея Аксенова заняла почетное первое место. Такого результата на „Золотом Овале“ зеленоградские команды не могли добиться уже 15 лет», — подводят итоги турнира в «Добровольце».
Отмечают и еще одних зеленоградских героев на год-два младше остальных — команду «Талисман», которая заняла почетное 12 место.
Помимо матчей на фестивале была своя развлекательная программа: на церемонии открытия гимн России исполнил женский камерный хор «Ирида» под руководством руководителя Анастасии Вишневской, прошёл красочный парад участников, а во второй день на фестиваль приехала экспозиция средневекового оружия и самая настоящая кузница от зеленоградского клуба реконструкции «Будимир» — ребята могли сфотографироваться в настоящих доспехах и кольчугах.
«Золотой Овал» — турнир с историей, он проводится в Зеленограде с 1979 года, когда фестиваль назывался еще «Пионерский Овал» и начинался с шести команд-участниц. Теперь в нём выступают команды из стран СНГ и зарубежья, через «Золотой Овал» прошли будущие звезды советского и российского регби, члены сборных команд СССР и России. Для многих мальчишек и девчонок, увлеченных регби, это первое крупное соревнование.
Организаторы «Золотого Овала» — зеленоградская Федерация регби при поддержке префектуры, культурный центр «Доброволец» департамента культуры Москвы и спортивная школа олимпийского резерва № 111 Москомспорта.
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