Мария Рыбкина, 14-летняя ученица зеленоградской школы 854, полгода назад пришла в спортзал, чтобы «поддержать форму», а неделю назад установила два рекорда России — для своей возрастной категории, — стала чемпионкой мира и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
В первом подходе девушка подняла («пожала», как говорят спортсмены) штангу весом 55 кг, установив рекорд, а во втором взяла вес в 60 кг, перекрыла свой собственный рекорд и сдала норматив кандидата в мастера спорта.
Тренер Маши — Иван Евдокимов, не только мастер силового многоборья, но и известный в Зеленограде и далеко за его пределами байкер. Девиз у него простой: «Я не люблю футбол. Я поднимаю штангу».С его легкой руки Маша и стала заниматься жимом штанги лежа.
«Попробовала — мне понравилось, стала заниматься постоянно», — поделилась она с Zelenograd.ru. Тут Мария скромничает, силовое многоборье это большая работа. Многое зависит, конечно, от природных данных, но многое и от техники, которая появляется в результате тренировок.
Юная рекордсменка из спортивной семьи, как рассказала её мама. Младшая сестра Васса — в сборной Москвы по скалолазанию. Сама Маша раньше серьёзно занималась художественной гимнастикой и имела по ней первый разряд.
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