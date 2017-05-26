Зеленоградский полумарафон приглашает участников и зрителей — от малышей до взрослых
В воскресенье 4 июня с 9:00 до 13:00 для проведения зеленоградского полумарафона ограничивают движение транспорта в «старом» городе.
- Закрыт въезд на Центральную площадь
- Закрыто движение по Озёрной аллее и разворот под мостом через Сходню
- Для частного транспорта перекрыт Савёлкинский проезд и разворот на Московском проспекте
- Автобусы 10, 19 будут следовать до остановки «Городское кладбище» (с продлением) с дополнительными остановками «7 ТЦ», «Поликлиника», «Водоканал», «Фабрика-прачечная», «Кладбище» без заезда к остановкам «Озерная аллея», «Каштановая аллея» и «Городская больница». Маршрут 31 работать не будет.
Схема: zelrun.com
В этот же день отмечают религиозный праздник Троица. Для посетителей кладбищ будет больше автобусов на маршрутах 1, 2, 20, 24. А в трассу маршрута 1 включат остановку «Городское кладбище» согласно расписанию выходного дня. Перевозка пассажиров платная.
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