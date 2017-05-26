В этот же день отмечают религиозный праздник Троица. Для посетителей кладбищ будет больше автобусов на маршрутах 1, 2, 20, 24. А в трассу маршрута 1 включат остановку «Городское кладбище» согласно расписанию выходного дня. Перевозка пассажиров платная.