В забегах примут участие около 1500 человек, прогнозируют организаторы. Регистрация идёт до 1 июня на сайте забега. Стоимость участия — 1700 рублей за основную дистанцию, 1200 за семь километров. Вместе с оплатой регистрации можно перечислить благотворительный взнос на лечение 3-летней девочки с диагнозом ДЦП.

Детский забег бесплатный, регистрироваться не нужно. Старт детского забега в 9:45.

Спортсмены стартуют в 10 утра, трасса закрывается в 13:00. Схема трассы изменилась по сравнению с прошлым годом, но это тоже три круга по 7 километров.

Старт у всех на Центральной площади. Затем спортсмены побегут по Савёлкинскому проезду, Сосновой и Озерной аллеям, затем к МИЭТу, потом по мосту через Сходню на дорожки в парк Победы, оттуда снова на Центральную площадь.