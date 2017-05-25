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Зеленоградский полумарафон приглашает участников — от малышей до взрослых 25.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Бег по шоссе, городские ландшафты, ладошки местных жителей и «своя атмосфера» — так организаторы традиционного полумарафона описывают самое значительное беговое событие Зеленограда. Полумарафон стартует в воскресенье 4 июня. Помимо основной дистанции в 21 километр, есть доступный забег на 7 километр и детский — на 500 метров.

Фото: fun-run.ru

В забегах примут участие около 1500 человек, прогнозируют организаторы. Регистрация идёт до 1 июня на сайте забега. Стоимость участия — 1700 рублей за основную дистанцию, 1200 за семь километров. Вместе с оплатой регистрации можно перечислить благотворительный взнос на лечение 3-летней девочки с диагнозом ДЦП.

Детский забег бесплатный, регистрироваться не нужно. Старт детского забега в 9:45.

Спортсмены стартуют в 10 утра, трасса закрывается в 13:00. Схема трассы изменилась по сравнению с прошлым годом, но это тоже три круга по 7 километров.

Старт у всех на Центральной площади. Затем спортсмены побегут по Савёлкинскому проезду, Сосновой и Озерной аллеям, затем к МИЭТу, потом по мосту через Сходню на дорожки в парк Победы, оттуда снова на Центральную площадь.

Очевидно, движение автомобилей по этим улицам будет ограничено, но точной информации об ограничениях организаторы не сообщают.

Тысячи людей по всей России знают о Зеленограде только потому, что здесь проходят такие замечательные забеги. Если вы не бежите сами, просто приходите поддержать спортсменов.

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