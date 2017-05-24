13 мая. «День 1. „Миша возьми топор“ © За день 37 км. Всего 37 км. Спасибо всем, кто пришёл поддержать и проводить меня в путь, такая поддержка очень важна для меня. Стартовал в 9:00. Канал имени Москвы, ничего интересного, дорогие яхты и теплоходы, а вот когда пришёл к водосбросу Клязьминского водохранилища, начались приключения!) Водосброс закрыт, кругом колючая проволока, камеры и таблички „проход закрыт“. По-короткому не обнести… (история о помощи случайных свидетелей с автомобилем). Клязьма пока мне не нравиться, очень грязная и полно завалов…»

14 мая. «День 2. Нужен трактор. За день 34 км. Всего 71 км. Утро было чудесным, лёгкая дымка и пение птиц, но потом начался ад… Река богата на разные неприятные сюрпризы, на 10 км по три трудно преодолимых препятствия. Благо всегда кто-то помогал в обносах, но уже на подходе к городу Щелково начали встречаться бобровые плотины и завалы мусора, проплыть невозможно, обнести тоже, берег не позволял. На все завалы я потратил уйму времени, провалился в грязную воду и распорол несильно стопу…»

15-16 мая. «Дни 3-4. „Ты конечно *** (сумасшедший), но я тоже так хочу!“ За два дня 89 км. Всего 160 км. Встал с утра пораньше и выдвинулся дальше, с окраины города Щелково вниз по течению, веселуха началась уже через 15 км, дамба!.. (о трудностях и помощи местных жителей) Ко мне на помощь пришли двое мужчин, отец и сын, помогли встать на воду и спросили, что да как) От рассказа они, конечно, офигели и посоветовали сегодня не идти в Ногинск, поздно и ночевать там опасно, а лучше дойти к ним до их лодочной базы. Ок. Приняли они меня по царски! (…) От Ногинской дамбы взял хороший ход и уже в 17:00 встал лагерем немного не доходя Орехово. Как мне рассказали, за первые два дня я собрал все говно, которое было на Клязьме: дамбы, завалы, топляк, мусор. Дальше дорога чиста!»

17 мая. «День 5. Где все люди? За день 54 км. Всего 214 км. Второй день сука дождь, да ещё и с ветром, с встречным ветром. Выгребал как мог, когда река петляла, давал себе отдохнуть и снова бороться с ветром. Из-за погоды не фотографировал, сделал одно фото на GoPro (наконец я вспомнил, что она у меня есть, ни разу не доставал). За весь день встретил только парочку рыбаков, начал разговаривать сам с собой — не понравилось. Опять встал лагерем в 17:00. Замер, ступней и кистей рук уже не чувствовал. Чтобы не заболеть растёр ноги и руки спиртом. Завтра уже обещают хорошую погоду, а это значит, что можно уже не преть в гидрокосюме и нормально ходить в туалет)))»

18 мая. «День 6. За день 66 км. Всего 280 км. Угадайте, что интересного было за день? Правильно, ни че го :( Началась глушь и не было интернета, с утра в Петушках набрал воды из источника, но она оказалась мутной и со странным вкусом, благо далее наткнулся в самой глуши на базу отдыха ветеранов ВДВ. Угостили чаем и наполнили им полный термос, набрал чистой воды из колодца) Все больше похожу на бомжару))) Сильно загорели кисти рук и лицо с шеей) На первой же днёвке приведу себя в порядок. До Владимира осталось 70 км. Людей практически не встречал, опять болтал сам с собой :)»

19 мая. «День 7. Опять нет связи :( За день 55 км. Всего 335 км. Вчера высадился по малой нужде у г. Собинка, там встретил парня. Я ему: — Привет! — Прррувт… Больной подумал я, потом он подносит к лицу пакет с жидкостью и начинает ей дышать.

Точно больной. Отобрал бензин, заправлю им горелку, ему он точно ни к чему. Остановился за 15 км от Владимира, из-за соображений безопасности. Вообще план прохождения таков: 30 км — норма, 40 км — хорошо, 50 км — отлично. На море планку придётся опустить :)»