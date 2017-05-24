Водное путешествие из Москвы в Севастополь на морском каяке начал 13 мая зеленоградец Михаил Заря — несмотря на капризы погоды, он стартовал в Крым с Речного вокзала и теперь описывает свой сплав в дневнике с фотографиями. Маршрут проходит по рекам Клязьма, Ока, Волга, Волгодонскому каналу, Дону, через Азовское море, Керченский пролив, Чёрное море. Путь займёт около четырёх месяцев, рассчитывает путешественник — прийти в бухту Севастополя он надеется ранней осенью, «до первого снега».
Чтобы не путешествовать в одиночку, Михаил пригласил всех желающих присоединиться к нему на любом отрезке пути.
«Опыт сплавов у меня сравнительно небольшой, но никогда не поздно начать. Надеюсь, всё получится, — говорит Михаил. — Я хочу, чтобы как можно больше людей, посмотрев на эту движуху, начали заниматься морскими походами, сплавами и туризмом. Туризм меняет отношение к себе, к природе, к окружающим — ты сильно меняешься, когда путешествуешь. Ко мне присоединилась парочка авантюристов, которые хотят меня поддержать на некоторых участках пути. Я всегда рад новым знакомствам. Честно говоря, я немножко боюсь двух вещей в этом походе: не шлюзов, дамб, сотрудников ФСБ или пограничников, а, первое, что украдут лодку, а второе — что я сойду с ума от одиночества».
На это путешествие зеленоградец, по его словам, копил весь год. Купил каяк и всё снаряжение — дешевое, поэтому сам он называет свой сплав «бич-походом». Весной тренировался на зеленоградском Городском пруду, «ломал вёсла об лёд», а также выбрался на разведку в Крым, чтобы опробовать каяк на большой воде.
Общая протяженность маршрута, как подсчитал путешественник — примерно 4000 километров. Из электрооборудования для сплава были подготовлены: две камеры GoPro, рация, два фонаря и телефон, солнечные панели по 20 ватт 5 вольт для зарядки всего перечисленного. Основа питания — сублимированное мясо, так как при сплавах вес груза имеет большое значение.
Письмо с просьбой о поддержке своего путешествия зеленоградец отправил в Русское географическое общество, но там ответили рекомендацией принять участие в следующем осеннем грантовом конкурсе РГО. «Я просил даже не денег, а написать открытое письмо для облегчения мне жизни при встречи с слугами закона в экспедиции», — сетует Михаил.
Дневник своего путешествия Михаил Заря ведёт на своей странице Вконтакте. Вот первая неделя похода в записях.
12 мая. «До старта остались уже считаные часы. У меня лёгкая паника, как бы ничего не забыть. В квартире жуткий бардак, всюду гермомешки, вёсла, а все розетки заняты гаджетами. Старт с речного вокзала, на 7:30 утра, чувствую не высплюсь :)»
13 мая. «День 1. „Миша возьми топор“ © За день 37 км. Всего 37 км. Спасибо всем, кто пришёл поддержать и проводить меня в путь, такая поддержка очень важна для меня. Стартовал в 9:00. Канал имени Москвы, ничего интересного, дорогие яхты и теплоходы, а вот когда пришёл к водосбросу Клязьминского водохранилища, начались приключения!) Водосброс закрыт, кругом колючая проволока, камеры и таблички „проход закрыт“. По-короткому не обнести… (история о помощи случайных свидетелей с автомобилем). Клязьма пока мне не нравиться, очень грязная и полно завалов…»
14 мая. «День 2. Нужен трактор. За день 34 км. Всего 71 км. Утро было чудесным, лёгкая дымка и пение птиц, но потом начался ад… Река богата на разные неприятные сюрпризы, на 10 км по три трудно преодолимых препятствия. Благо всегда кто-то помогал в обносах, но уже на подходе к городу Щелково начали встречаться бобровые плотины и завалы мусора, проплыть невозможно, обнести тоже, берег не позволял. На все завалы я потратил уйму времени, провалился в грязную воду и распорол несильно стопу…»
15-16 мая. «Дни 3-4. „Ты конечно *** (сумасшедший), но я тоже так хочу!“ За два дня 89 км. Всего 160 км. Встал с утра пораньше и выдвинулся дальше, с окраины города Щелково вниз по течению, веселуха началась уже через 15 км, дамба!.. (о трудностях и помощи местных жителей) Ко мне на помощь пришли двое мужчин, отец и сын, помогли встать на воду и спросили, что да как) От рассказа они, конечно, офигели и посоветовали сегодня не идти в Ногинск, поздно и ночевать там опасно, а лучше дойти к ним до их лодочной базы. Ок. Приняли они меня по царски! (…) От Ногинской дамбы взял хороший ход и уже в 17:00 встал лагерем немного не доходя Орехово. Как мне рассказали, за первые два дня я собрал все говно, которое было на Клязьме: дамбы, завалы, топляк, мусор. Дальше дорога чиста!»
17 мая. «День 5. Где все люди? За день 54 км. Всего 214 км. Второй день сука дождь, да ещё и с ветром, с встречным ветром. Выгребал как мог, когда река петляла, давал себе отдохнуть и снова бороться с ветром. Из-за погоды не фотографировал, сделал одно фото на GoPro (наконец я вспомнил, что она у меня есть, ни разу не доставал). За весь день встретил только парочку рыбаков, начал разговаривать сам с собой — не понравилось. Опять встал лагерем в 17:00. Замер, ступней и кистей рук уже не чувствовал. Чтобы не заболеть растёр ноги и руки спиртом. Завтра уже обещают хорошую погоду, а это значит, что можно уже не преть в гидрокосюме и нормально ходить в туалет)))»
18 мая. «День 6. За день 66 км. Всего 280 км. Угадайте, что интересного было за день? Правильно, ни че го :( Началась глушь и не было интернета, с утра в Петушках набрал воды из источника, но она оказалась мутной и со странным вкусом, благо далее наткнулся в самой глуши на базу отдыха ветеранов ВДВ. Угостили чаем и наполнили им полный термос, набрал чистой воды из колодца) Все больше похожу на бомжару))) Сильно загорели кисти рук и лицо с шеей) На первой же днёвке приведу себя в порядок. До Владимира осталось 70 км. Людей практически не встречал, опять болтал сам с собой :)»
19 мая. «День 7. Опять нет связи :( За день 55 км. Всего 335 км. Вчера высадился по малой нужде у г. Собинка, там встретил парня. Я ему: — Привет! — Прррувт… Больной подумал я, потом он подносит к лицу пакет с жидкостью и начинает ей дышать.
Точно больной. Отобрал бензин, заправлю им горелку, ему он точно ни к чему. Остановился за 15 км от Владимира, из-за соображений безопасности. Вообще план прохождения таков: 30 км — норма, 40 км — хорошо, 50 км — отлично. На море планку придётся опустить :)»
На 12 день путешествия, 24 мая, Михаил преодолел уже более 550 километров пути. Пройден Владимир, где он высадился на городском пляже и пообщался со спортсменами-участниками ежегодного экстрим кросса, встретился в городе со своим другом и своей девушкой. Дальше с интернетом начались перебои, ночи холодные, зато вокруг прекрасные пейзажи — «всё как на картинах Шишкина, заглядение!»
О том, как ему в голову пришло совершить подобное путешествие, Михаил рассказывает в одном из «установочных» постов.
«Почему на каяке? Можно ведь и на велосипеде и даже быстрее будет! Я не знаю, как это описать, но вы когда-нибудь чалились носом к берегу на хорошей скорости? Выходя на сушу, чувствуешь что-то первобытное, это нельзя описать, хочется кричать людям на берегу: „Ну вот и все, *** шашлычники! Я до вас добрался!“ Да и вообще водная стихия покоряется лишь смелым и тем, кто ее чтит ее правила. Опасность манит! „Тор бьет молотом, а молнии искры от его наковальни, но он на нас не гневается!“ (с)
Вынашивал в голове это приключение уже несколько лет, но всё искал причину, по которой останавливался, а по сути врал самому себе. Сначала проблема была в деньгах, некоторые умники говорят, что можно путешествовать с пустым карманом, при этом помешивая сосисочки на горелке MSR reactor, которая стоит как два цыганских табора. Поэтому весь год копил, не вылазил из барахолок и искал адекватно заменяемые китайские варианты.
Поначалу хотел строить каяк сам, даже круче бы было, но подсчитал стоимость аренды гаража, инструментов, материала и помножил все на кривизну рук — вывод напросился сам: дешевле и безопаснее его купить, это кстати самая затратная статья бюджета. В целом за год собрал все необходимое. Потом не отпускала иллюзия, что работа и карьера должна стоять во главе угла. Это вообще без комментариев, чушь полная».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В МАЕ
-
Плитка новоселам
скидка 10%.