Птицы нервно реагировали на смену обстановки всего пару минут, а потом освоились, сообщила газета префектуры. Зимовали они, как и в предыдущие годы, в «Пони-клубе» на Алабушевской улице.

Этим летом на Быковом болоте задумано масштабное благоустройство — переустройство пешеходных дорожек, замена спортивных и детских площадок, фонтана, каток зимой, новые сваи вдоль берега. Будут ли отселять лебедей на время реновации, неизвестно.