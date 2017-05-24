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Черных лебедей выпустили в пруд Быково болото 24.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Пара австралийских черных лебедей вернулась после зимовки в водоем 1 микрорайона. Лебеди на Быковом болоте — один из символов Зеленограда. Эта пара лебедей живет здесь летом уже 16 лет.

Фото: djfirelady / Instagram

Птицы нервно реагировали на смену обстановки всего пару минут, а потом освоились, сообщила газета префектуры. Зимовали они, как и в предыдущие годы, в «Пони-клубе» на Алабушевской улице.

Этим летом на Быковом болоте задумано масштабное благоустройство — переустройство пешеходных дорожек, замена спортивных и детских площадок, фонтана, каток зимой, новые сваи вдоль берега. Будут ли отселять лебедей на время реновации, неизвестно.

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