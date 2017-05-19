Игротека «Паровозия в Городе Конструкторов» и Праздник песка для детей от 2 до 12 пройдут в ДК 20 и 21 мая с 11:00 до 18:00.
«Паровозия» — это игровая площадка размером с волейбольное поле с железной дорогой, где детей ждут километры деревянных рельс и более 200 маленьких паровозиков различных цветов и моделей. Каждый юный гость сможет свободно играть на железной дороге, вести свои поезда от станции к станции, строить пути и развязки, запускать составы, создавать новые пункты назначения и маршруты, станции и вокзалы, элеваторы и погрузочные краны, мосты и тоннели.
«Город конструкторов» — это образовательный проект и одновременно игровая площадка для знакомства с необычными конструкторами из разных стран. Коллекция насчитывает более 20 железнодорожных, магнитных, электронных, математических, зоологических, музыкальных и других. На игротеке будет работать специальная «карта горожанина», по которой можно изучать все конструкторы, представленные на игротеке, получать отметки и в конце заработать почетное звание от мэра Города конструкторов.
Праздник песка. Детей ждут пять песочниц с разными типами песка, которые очень приятны на ощупь. Ребята смогут не только порисовать песком на волшебных световых столах, но и научиться создавать картины в уникальной технике Александра Нартова.
Стоимость детского билета — 800 рублей, взрослого — 200 рублей, семейный билет (двое взрослых + двое детей) — 1800 рублей. Дети до 7 лет только в сопровождении взрослых. Билеты продаются в кассе и на сайте КЦ «Зеленоград».
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