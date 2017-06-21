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22 июня в 4 часа утра. Зеленоградцы зажгут свечи в окнах и проведут «Вахты памяти» на воинских мемориалах 21.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В память о начале Великой Отечественной войны в ночь с 21 на 22 июня в четыре часа утра в Зеленограде пройдут общественные акции: «Свеча Памяти» в парке Победы у памятника Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому, «Вахты Памяти» на братских могилах в Каменке (за 16 микрорайоном) и в Александровке (за 14 микрорайоном). Поучаствовать в них могут все желающие, а тем, кто останется дома, предлагают зажечь свечу памяти у себя на окне и поделиться фотографиями в соцсетях.

Акция «Свеча Памяти» в парке Победы стала уже традиционной для Зеленограда, в ней участвуют студенты МИЭТа. Ежегодно 22 июня они зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. В этом году «Свечу Памяти» организуют созданная недавно Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих общественных объединений Зеленограда (СО НКО) «Все Вместе» и ресурсный центр НКО в Зеленограде.

Ровно в 4 часа утра в парке состоится минута молчания в память о погибших, затем пройдет возложение цветов. Сбор — в 3:30 у верхних каскадных фонтанов. «Акция согласована, проходит на общественных началах, поэтому свечи и цветы приветствуются», — сообщают организаторы.

Зеленоградев приглашают также зажечь свечи памяти в окнах своих домов, вспомнить родных и близких, чьи жизни унесла или искалечила война. «В знак солидарности фотографии свечи на окне вы можете выложить у себя на странице и в группе vk.com/vse_vmeste_zel с хештегом #СвечапамятиЗеленоград«, предлагают инициаторы акции.

«Вахта памяти» состоится этой ночью у мемориала на братской могиле в деревне Каменка, её проведут управа Крюково и «М Клуб» — сбор участников объявлен в 3:40 у корпуса 1651, приглашаются все желающие. «На рассвете мы зажжем факелы в память о величайшем подвиге солдат, подаривших нам мирное небо. Приглашаем вас присоединиться к нам в это утро, чтобы почтить память о жертве и храбрости погибших в годы Великой Отечественной войны», — пишет «М Клуб».

Еще одна «Вахта памяти» пройдёт 22 июня в 4:00 утра на братском захоронении в Александровке. О нём сообщает зеленоградская школа 1912 имени Бауыржана Момышулы.

В День памяти и скорби 22 июня в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) покажут кинофильм «Жила-была девочка», который снимали частично в еще блокадном Ленинграде и сразу после снятия блокады. Фильм рассказывает историю двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде — 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки. На долю детей выпали голод, холод, путешествия через вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение. Кинокартина вышла на экраны в 1944 году, была показана во многих странах мира и стала лауреатом Венецианского кинофестиваля.

В этот же день «Зеленоградское объединение инвалидов, бывших несовершенных узников фашизма» проведет презентацию сборника воспоминаний бывших малолетних узников фашистских концлагерей «Узники — дети войны». На встрече представят изданный сборник воспоминаний и рассказов о судьбе малолетних узников фашистских концлагерей, которые сейчас живут в Зеленограде. В программе мероприятия — знакомство с некоторыми авторами воспоминаний.

Отрывки и истории из этих мемуаров Zelenograd.ru публиковал в мае 2017 года.

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