В школах начинает заканчиваться учебный год. У дошколят, уходящих из детского сада, уже проходят выпускные концерты, первоклассников тоже с конца недели распускают на каникулы — родители радуются этому не меньше детей. Старшеклассникам еще учиться, но многие школы проводят итоговые награждения по результатам всевозможных олимпиад и конкурсов за год: школьникам выдают накопившиеся дипломы. Есть и свежие победы, спортивные, учебные, творческие. А у выпускников 9-х и 11-х классов на носу итоговая аттестация — ОГЭ и ЕГЭ.
На прошедшей неделе в школах и детсадах отмечали Международный день семьи — 15 мая. Вспомнили и о дне рождения Всесоюзной пионерской организации 19 мая — в этом году пионерии исполняется 95 лет. В школе 842 к этой дате приурочили встречу педагогов-ветеранов войны и труда со школьниками-активистами «Российского движения школьников» (одного из наиболее массовых современных аналогов пионерии): смешанные команды детей и ветеранов вместе отвечали на вопросы викторины о пионерии и РДШ, а потом всех ждал сладкий стол, чаепитие и разговоры.
Во Дворце творчества 18 мая состоялся праздничный концерт «Самое счастливое детство» и спектакль «День открытых дверей» ко Дню пионерии.
Театральная студия «АнтреСоль» школы 853 всю вторую половину мая показывает свои спектакли в клубе «Восток»: это «Подушки» по пьесе О.Жанайдарова «Душа подушки», кадриль-водевиль «Муха» и премьера учебного показа «Чехони» по произведениям А.П.Чехова. Билеты уже разобраны школьниками до следующего сезона, но студия будет работать и в июне — в досуговом центре «Триумф талантов», который откроется в клубе «Восток» с 5 по 23 июня.
В школе 1739 объявили 16 мая «День добра» с фотоконкурсом — нужно было делать креативное фото с собственным добрым, вежливым, милосердным поступком и выкладывать их в Instagram с хештегом #день_добра1739. Фотография появилась только одна, зато из приюта для животных «Ника».
Весна стала больше похожа на весну, и в городе прошли сразу два общешкольных мероприятия на открытом воздухе.
Во вторник, 16 мая, зеленоградские школы встретились на Школьном озере — на окружном этапе соревнований «Школа Безопасности», которые состояли из разных испытаний: тушения пожара, работы с гидравлическим инструментом, спасения на воде, преодоления скалодрома, оказания первой медицинской помощи
А в воскресенье, 14 мая, состоялся окружной этап «Зеленой олимпиады» юных экологов и натуралистов с участием семи команд зеленоградских школ. Организовал олимпиаду Дворец творчества при участии сотрудников Мосприроды, которые работали в жюри. «Юные краеведы определяли раннецветущие растения на выделенном участке лесопарка, фотографировали насекомых и рассказывали об их особенностях, демонстрировали навыки ориентирования на местности, определяли птиц по перьям и голосам, делились знаниями о городе», — пишет Мосприрода.
Лучшие зеленоградские команды — лицея 1557, школ 1353 и 1151 — отправились на городской этап олимпиады, который прошёл 20 мая в полевых условиях недалеко от подмосковного поселка Мисайлово и собрал около 500 юных экологов Москвы.
«Несколько лет ученики нашей школы принимают участие в „Зеленой олимпиаде“, многие из них сейчас студенты биофака и факультета почвоведения МГУ. В этом году в „Зеленой олимпиаде“ участвует новое поколение юных натуралистов. На окружном этапе наша команда „Зелетопы“ одержала победу», — сообщает школа 1353.
Кадеты и инженеры (9 «В» и 10 «А») школы 842 защитили 15 мая свои проекты на городском конкурсе «Школа Реальных Дел» (ШРД) — команда кадетов «Феникс» разработала действующий квадрокоптер для нужд МЧС и завоевала с ним первое место, а «Инженеры"-десятиклассники представили проект беспилотного летательного аппарата в помощь Центру организации дорожного движения и заняли третье место.
«Еще одна команда 10 класса со звучным названием «Бездельники» заняла четвёртое место, став участниками финала ШРД с проектом квадрокоптера для СМИ с возможностью прямой трансляции», — сообщает школа 842.
Финал конкурса проходил на базе коворкинга «Благосфера», его организаторы — школа 2086, проект «Школа Новых Технологий», столичный департамент образования, фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» и проект МАХ экономического факультета МГУ. В ходе конкурса компании-работодатели предлагали школьникам реальные кейсы. В школе 842 работали над решениями кейса от компании «Коптер Экспресс».
Ученики лицея 1557 представили на том же конкурсе реальное школьное цифровое производство с 3D-печатью и стали призёрами в номинации «3D в образовании — уже реальность». Методику подготовки цифрового задания и 3D-печати в лицее разработали под руководством педагога дополнительного образования Александра Белиовского, а представила её команда средних классов: Фёдор Стуров, Арсений Черкасов, Никита Космач, Даниил Довгаль, Максим Громаков.
Про зеленоградских победителей призёров городской конференции «Инженеры будущего» написала «Учительская газета». Восьмиклассник школы 853 разработал модель робошаттла — автоматического транспортного средства для аэропортов, который предназначен для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство будет полностью автоматизировано, снабжено инфракрасными датчиками препятствий, а заряжаться он будет от солнечных батарей на крыше аэропорта.
В другой секции конференции восьмиклассник школы 1353 представил «Катушку Тесла» — модель, которую можно использовать как наглядное пособие на уроках физики. Это простое и очень дешевое устройство: всё, что нужно для сборки, можно достать в любом магазине электротехнических товаров. Конференция проходила в МГТУ им. Баумана и собрала более 2000 участников и гостей.
А еще на этой неделе мы узнали про Платона Качалина - третьеклассника лицея 1557, который увлекается астрономией и уже открыл четыре звезды, зарегистрирована под его фамилией в Международном Реестре переменных звезд AAVSO VSX. В декабре прошлого года Платон рассказал о своих открытиях в телешоу «Первого канала» и «Россия 1» - «Лучше всех!» и «Золото нации». Zelenograd.ru готовит интервью с юным астрономом и его родителями.
В школе 618 по решению управляющего совета в апреле-мае прошло голосование за сроки каникул на будущий учебный год. Сейчас подвели его итоги — почти во всех классам победила модульная система (5 недель учёбы — 1 неделя каникул), после чего школа приняла единое расписание учёбы с пятью каникулами на протяжении учебного года 2017/18.
Во всех 18 зеленоградских школах для 400 учителей начальных классов прошли семинары по работе с электронными образовательными материалами — их провёл Московский институт открытого образования. «Некоторые учителя уже начали разрабатывать сценарии уроков», рассказывают в МИОО.
А для воспитателей детсадов 13 мая прошёл зеленоградский межрайонный этап спортивных соревнований «Вместе весело шагать». Сборная школы 1353 в них победила. Другие хоть и не вышли в победители, но сделали весёлые фотографии и серьёзные выводы — «Это наш первый опыт таких соревнований, и все дружно решили на следующий год больше тренироваться», пишет школа 718.
Лицеисты 6 «Г» и «Ж» классов побывали в Третьяковской галерее. «Девочки пришли к выводу, что раньше художники были более талантливы, чем в настоящее время», — пишет их учитель Елена Хлиманкова.
Четвероклассники (4 «А») школы 2045 4-а со своими учителями посетили Моторовагонное депо станции Крюково. Дошколят гимназии 1528 (корпус 816) сводили на экскурсию в 30-й Отряд ФПС Москвы на Центральный пункт пожарной связи Зеленограда. А третьеклассники школы 618 (3 «Д») побывали 12 мая в пожарной части №11. Им рассказали о каждой машине, показали работу вентилятора для устранения задымления, разрешили подержать в руках датчик неподвижного состояния, примерить теплоотражающий костюм и настоящий шлем с фонариком. «А еще ребята увидели быструю и слаженную работу пожарной команды во время вызова», — отмечает школа.
Шестиклассники и восьмиклассники школы 1194 (6 «Е» и 8 «Б») отправились еще дальше — за выходные 13-14 мая они посетили Псков и Пушкинские Горы: усадьбы Петровское и Михайловское, а также Успенский Собор и Святогорский монастырь, где находится могила А.С.Пушкина. В конце поездки ребята поднялись на боевой ход Изборской крепости XIV века и побывали на Словенских ключах.
Ученики школы 1353 в рамках занятий объединения «3D моделирования» попали на экскурсию от зеленоградской компании 3D Picaso, которая производит принтеры для 3D-печати. 12 мая ребята отправились в ЦМИТ «Поезд», где их познакомили с технологиями печати, и в Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), где ребятам показали промышленные 3D-принтеры. Один из них — уникальный и дорогой SLS принтер, на котором делают заказы для Росатома, Концерна Калашникова и Компании Сухой.
На «Большое Приключение: всей семьёй в Сокольники!» поехали 14 мая пятиклассники школы 718 (5 «Б») и оказались на игре-прогулке с элементами квеста — они путешествие по парку и прошли все 20 контрольных пунктов, на каждом из которых выполняли интеллектуальные, туристские и спортивные задания.
А команда школы 854 ради квестов никуда не ездила — 13 мая ребята поучаствовали в квесте-детективе «Следствие ведут Колобки» прямо в Зеленограде, его организовали клуб «Талисман» и комиссия по делам несовершеннолетних района Савёлки.
Третьеклассники лицея 1557 (3 «И») тоже остались дома и совершили 15 мая пешеходную прогулку в зеленоградский «Дом лани». «Ухоженные газоны; трепетные лани, греющиеся на солнышке; белки, играющие в свои незамысловатые игры; пение птиц, а в вольерах — редкие виды животных и птиц: кролики, индейки, индоутки, цесарки. В воздухе царит чувство умиротворения и гармонии с природой. А потом — квест. Интересные задания были предложены ребятам: померить свой размах рук, у какого животного рост близок к твоему, следы каких животных узнали и так далее», — рассказывает об этой экскурсии педагог Светлана Лендьел.
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