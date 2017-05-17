МОЭК обновил сроки профилактического отключения горячей воды для домов 8,9, 10, 11, 12 микрорайонов — с 23 мая по 1 июня. Для остальных микрорайонов график отключения не изменился.
Выключить воду в районах Силино и Старое Крюково должны были 16 мая, но дату перенесли из-за холодной погоды. Пока включено отопление нельзя отключить горячую воду. МОЭК пока не заявил официально об утверждении новых сроков отключений, но даты 23 мая — 1 июня появились в адресном списке домов.
Для остальных зеленоградцев сроки отключения не изменились:
- с 13 по 22 июня — 1, 2, часть 3 и 4 микрорайонов
- с 11 по 20 июля — 5, 6, 7, МЖК, несколько домов 3 и 4 микрорайонов (в том числе, корпус 360)
- с 8 по 17 августа — 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 микрорайоны и Малино.
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