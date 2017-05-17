МОЭК обновил сроки профилактического отключения горячей воды для домов 8,9, 10, 11, 12 микрорайонов — с 23 мая по 1 июня. Для остальных микрорайонов график отключения не изменился.

Выключить воду в районах Силино и Старое Крюково должны были 16 мая, но дату перенесли из-за холодной погоды. Пока включено отопление нельзя отключить горячую воду. МОЭК пока не заявил официально об утверждении новых сроков отключений, но даты 23 мая — 1 июня появились в адресном списке домов.



Для остальных зеленоградцев сроки отключения не изменились: