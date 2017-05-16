Мужчина, который управлял автомобилем, попавшим шесть дней назад в дорожно-транспортное происшествие в 16-м микрорайоне, умер в ночь с 15 на 16 мая.

Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались не совместимыми с жизнью, сообщил Zelenograd.ru источник, близкий к медицинским кругам.