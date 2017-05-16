Мужчина, который управлял автомобилем, попавшим шесть дней назад в дорожно-транспортное происшествие в 16-м микрорайоне, умер в ночь с 15 на 16 мая.
Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались не совместимыми с жизнью, сообщил Zelenograd.ru источник, близкий к медицинским кругам.
Автомобиль «Сузуки Лиана», за рулём которого находился 33-летний житель Тамбовской области, не удержался на скользкой дороге и, наехав на бордюр разделительного газона на улице Андреевке, перевернулся, после чего врезался в дорожное ограждение. В момент переворота водитель и его 34-летний пассажир, житель одной из восточноевропейских республик ближнего зарубежья, вылетели из салона автомобиля на проезжую часть. Инцидент произошёл 10 мая около 5:20 утра. Напомним, накануне в Зеленограде было резкое похолодание и ночью выпал снег.
Сведения о состоянии пассажира пока не разглашаются.
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