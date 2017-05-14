Зеленоградские школы — это целый мир для детей, родителей и учителей, в котором всё время что-то происходит, и маленькие успехи наших детей порой важней, чем глобальные события. Zelenograd.ru приступает к публикации дайджеста школьных новостей за неделю: мы выбираем для наших читателей самое интересное с сайтов школ и их страниц в соцсетях.

Присылайте новости вашего класса, школы или детсадовской группы с фотографиями на news@zelenograd.ru — расскажите, чем вы гордитесь, что радует ваших детей, какие случаются истории, проблемы и нововведения.