Зеленоградские школы — это целый мир для детей, родителей и учителей, в котором всё время что-то происходит, и маленькие успехи наших детей порой важней, чем глобальные события. Zelenograd.ru приступает к публикации дайджеста школьных новостей за неделю: мы выбираем для наших читателей самое интересное с сайтов школ и их страниц в соцсетях.
Присылайте новости вашего класса, школы или детсадовской группы с фотографиями на news@zelenograd.ru — расскажите, чем вы гордитесь, что радует ваших детей, какие случаются истории, проблемы и нововведения.
После праздников школы рассказывают об участии учеников и педагогов в городских событиях, посвященных Дню Победы: в акциях «Рубеж славы» 5 мая с растягиванием многокилометровых георгиевских лент вдоль улиц Зеленограда, в шествии кадетских классов и школьников на Центральной площади 9 мая, в московских парадах и концертах. У кого-то были собственные концерты для ветеранов и даже собственный «Бессмертный полк», кто-то возлагал цветы к зеленоградским военным мемориалам.
В школе 609 накануне праздничных выходных школьная театр-студия «Кукарямба» показала спектакль «У войны не женское лицо» — он «не оставил равнодушных в зале», пишет школа.
А музей лицея 1557 организовал в МЖК песенный марафон «Во имя жизни на земле!» — дети исполняли песни военных лет и стихи о Великой отечественной войне для ветеранов, педагогов, родителей и горожан. Марафон собрал на центральной площади МЖК более 450 человек.
Команда физиков школы 609 «Авангард прогресса» на физической конференции «Шаг в науку» в Троицке заняла третье место — с проектом «Воздушный двигатель Стирлинга», основанном на расширении газа при нагревании. Ребята сделали действующий макет экологичного двигателя из жестяных банок, спиц от велосипеда, CD-дисков и других подручных материалов. «На удовлетворил результат — мы убедились, что наш двигатель можно использовать для запуска генератора переменного тока. Мы забыли его взять с собой, но он работает», — доложили ребята. Двигатель запустили, публика захлопала (20-я минута видео).
Из выступлений юных физиков на конференции устроили настоящее шоу: зеленоградцы рассказали о своём городе, зелени и военной памяти, микроэлектронике — «Мы приехали из русской «силиконовой долины»!" - и даже спели.
Лицей 1557 снова пополнил коллекцию побед на конкурсах и олимпиадах. 3-классник Никита Бычков стал победителем городского конкурса «Школа Будущего» с проектом «Школа Будущих Политиков». 10-классница Антонина Панасенко победила в авиационной олимпиаде ОКБ «Сухой» и МАИ, по итогам которой формируются группы целевого обучения по индивидуальной программе в МАИ. Четверо лицеистов - Георгий Вальваков, Данила Гущин, Андрей Голубев и Данила Савчук — стали стали победителями и призёрами городского конкурса «Юные техники и изобретатели» с проектами в области физики, технологий и робототехники.
Пять команд лицея 1557 отличились в робототехнике: они стали победителями и призёрами Третьей московской командной олимпиады по робототехнике, которая прошла 4 мая с целью отбора команд Москвы для участия во Всероссийской робототехнической олимпиаде. Лицеисты защитили проекты, подготовленные под руководством своих педагогов, Л.Г. Белиовской и Н.А. Белиовского и при поддержке выпускников лицея. Теперь лицейские сборные готовятся к всероссийскому этапу Олимпиады роботов в университете Иннополиса (Татарстан) — отбор участников в сборную Москвы пройдёт в июне.
Школа 842 поздравляет свои первоклассников — полуфиналистов международного конкурса чтецов «Литература на сцене», в котором они участвовали с января по май. В программе конкурса был и отбор произведений, и запись видеороликов с юными чтецами, и открытое голосование за них в интернете. Из 1200 участников в полуфинал вышли 500, среди них восемь учеников школы 842. «В следующем году обязательно примем участие в конкурсе и дойдем до финала! Ведь не хватило чуть-чуть!» — пишет школа и публикует все записи своих исполнителей.
А в школе 1353 есть один победитель-педагог: учитель физкультуры Евгений Окин сыграл в футбол в составе московской команды профсоюза образования, которая заняла первое место в футбольном турнире среди профсоюзов образования Центрального федерального округа.
Во многих школах проходят родительские собрания будущих первоклассников, а также собрания по вопросам выпуска из 4-х, 9-х и 11-х классов: о выпускных экзаменах и вечерах.
Школа 1194 продолжает набор в 8 и 10 классы биолого-химического и медицинского направления и в 7 и 10 кадетские классы на 2017-2018 учебный год. Лицей объявил добор обучающихся в 7, 8 и 9-й кадетские классы, а также в 8-й предпрофильный медицинский класс.
В школе 609 ввели разделение потоков движения по лестницам — и это не первая школа, где в этом учебном году появились подобные правила. Где-то лестницы отводят только на спуск или только на подъём, где-то разделяют их по возрасту детей, одни для младших классов, другие для старших.
На портале «Активный гражданин» проходит голосование «Чем заняться после уроков? Кружки и секции в школе». Школы предлагают родителям принять в нём участие и ответить на вопрос «Кружки и секции по каким направлениям нужно открыть в вашей школе?» — по итогам голосования школы скорректируют расписание кружков и секций на новый учебный год, обещает портал.
В школе 1194 два класса — 2-А и 4-А — побывали 11 мая в Государственной Третьяковской галерее на выставке «Русское искусство XI — начала XX веков» — их познакомили с самыми известными и значительными полотнами этой экспозиции. Четвероклассники помимо этого посмотрели балет «Золушка» в Московском музыкальном театре имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко.
Шестиклассники школы 1739 съездили на спектакль «Мушкетеры» Российского академического молодежного театра. И делятся впечатлениями: «После тяжелого конкурса в Москве мне вовсе не хотелось никуда идти, но я не пожалела о том, что поехала. Театр встретил ощущением праздника. […] Запомнилось фехтование мушкетеров и гвардейцев. Это не в каждом спектакле можно увидеть»; «Я хожу в школьный театральный кружок, и внимательно наблюдала за игрой актеров, за их поведением на сцене, получала своеобразный урок мастерства. Иногда я даже забывала, что это театральное представление. Очень интересной была постановка и смена декораций».
Экскурсии в школах организует не только администрация, но и сами учителя или родители — поделиться подобным опытом и контактами бывает полезно. И не только ими.
Присылайте новости вашего класса, школы или детсадовской группы с фотографиями на news@zelenograd.ru.
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