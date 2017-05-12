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Обеды в офис от НормаФуд
Две дополнительные вечерние «Ласточки» запустили до конца мая 12.05.2017 ZELENOGRAD.RU

С 12 мая добавляют два скоростных пригородных поезда: Москва — Крюково отправлением в 17:58 и Крюково — Москва отправлением в 17:20. Они будут ходить 12,15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30 мая.

Две дополнительные «Ласточки» запускают для повышения качества обслуживания пассажиров, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Поезд отправлением в 17:58 из Москвы останавливается в Химках и на Сходне, поезд на 17:20 из Крюково останавливается только в Химках. Время в пути — 26-30 минут.

Одновременно меняется расписание «Ласточки», которая сейчас отправляется из Крюково в 17:28 — время сдвигается на 17:35, прибытие в Москву в 18:08.

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