Автомобильный флешмоб организовали к празднику 9 Мая зеленоградские автолюбители из сообщества «ЗелАО Auto» ВКонтакте. На большой стоянке у ТЦ «Зеленопарк» вечером 5 мая собрались полсотни машин, из которых составили «праздничную открытку»: танк с двигающимися гусеницами и число «72» в честь 72-летия Победы. Автомобили с зажжёнными фарами и людей с фонариками снимал сверху квадрокоптер.
Изначально в акции планировали участвовать 97 человек, рассказали Zelenograd.ru её организаторы — людей подсчитали специальным голосованием. Но на место приехали только 50 участников. Возникли непредвиденные сложности и с поиском «беспилотника» для съёмок с воздуха, его удалось найти буквально вечером накануне флешмоба.
Акция вызвала неоднозначный отклик в группе «ЗелАО Auto» — подобные автофлешмобы уже собирали к Новому году, 23 февраля и 8 марта, так что кое-кто отметил в комментариях к очередному приглашению, что они стали обычным делом, «показухой», и слишком часто повторяются.
«Сколько людей столько и мнений, никого насильно тащить на такие мероприятия мы не собираемся, — прокомментировала разногласия Наталья Ковалёва, один из организаторов акции. — Это желание каждого. И большое спасибо тем людям, которые все же поддержали нас и выразили благодарность своим дедам».
На месте участники флешмоба должны были построиться в фигуру солдата, но пришлось менять замысел на ходу — в результате получился танк. Зато впервые картинка была с движущейся «деталью», и впервые в неё добавили фейерверк.
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