Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Шестимесячный младенец погиб при пожаре в Солнечногорске 10.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошёл в квартире на 13-м этаже жилого дома-новостройки № 5 на улице Молодежной в Солнечногорске в ночь на субботу, 6 мая.

Во время пожара серьёзные ожоги получила 30-летняя хозяйка квартиры. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. А вот её шестимесячную дочь спасти не удалось. Малышка задохнулась продуктами горения, сообщает РИАМО со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Источник уточняет также, что других жертв удалось избежать благодаря сработавшей системе противопожарной безопасности, установленной в доме. Причины пожара устанавливаются.

 Реклама
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Открыта запись в летние детские лагеря отдыха. Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Летний языковой лагерь «Центра Альбион» в Колтышево Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама