Пожар произошёл в квартире на 13-м этаже жилого дома-новостройки № 5 на улице Молодежной в Солнечногорске в ночь на субботу, 6 мая.

Во время пожара серьёзные ожоги получила 30-летняя хозяйка квартиры. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. А вот её шестимесячную дочь спасти не удалось. Малышка задохнулась продуктами горения, сообщает РИАМО со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Источник уточняет также, что других жертв удалось избежать благодаря сработавшей системе противопожарной безопасности, установленной в доме. Причины пожара устанавливаются.