Пожар произошёл в квартире на 13-м этаже жилого дома-новостройки № 5 на улице Молодежной в Солнечногорске в ночь на субботу, 6 мая.
Во время пожара серьёзные ожоги получила 30-летняя хозяйка квартиры. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. А вот её шестимесячную дочь спасти не удалось. Малышка задохнулась продуктами горения, сообщает РИАМО со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Источник уточняет также, что других жертв удалось избежать благодаря сработавшей системе противопожарной безопасности, установленной в доме. Причины пожара устанавливаются.
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