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В Быковом болоте нашли труп мужчины 08.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Труп мужчины заметили очевидцы в Быковом болоте в понедельник, 8 мая, около 12:40, в двух-трех метрах от берега. Минут через двадцать прибывшие на место спасатели достали тело из воды, сообщили Zelenograd.ru в МЧС.

Погибший оказался жителем 1-го микрорайона. Предположительно 68-летний мужчина умер от сердечного приступа.

Очевидец рассказал Zelenograd.ru, что пенсионер рыбачил на берегу пруда. Вероятно, ему стало плохо, и он упал в воду. На огороженной полицейской лентой лавочке, стоящей у декоративного водоёма, лежали удочки и другие рыболовные снасти, а рядом, на земле, — пузырёк с корвалолом или валокордином.

Точную причину смерти эксперты установят после вскрытия.

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