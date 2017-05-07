Пожар в лесу заметили с борта самолёта наблюдатели во время авиапатрулирования в субботу, 6 мая, около 16:40. Огонь охватил площадь в 0,15 га лесного массива недалеко от деревни Лаврово, расположенной меньше чем в пяти километрах от Клина.

На месте выяснилось, что горят порубочные остатки, сообщили Zelenograd.ru в Клинском лесничестве. В течение часа огнеборцы ликвидировали пожар полностью. Было ли это самовозгорание или кто-то намеренно поджёг порубочные остатки, в ведомстве не уточнили. Известно, что это не плановое сжигание.

Таким образом, сезон лесных и торфяных пожаров открылся. Несколько дней назад, 4 мая, в Тверской области произошёл первый торфяной пожар. Горел участок на осушенном торфянике в Конаковском районе, возле посёлка Озерки — там же, где и в прошлые годы. Пожар тушили три часа. Вечером того же дня стало известно ещё о трёх очагах тления торфа в районе Озерков. Когда лес и торфяники горят сильно, с порывами ветра запах дыма доносится до Зеленограда.

С 1 мая в Подмосковье установлен особый противопожарный режим. Он подразумевает категорический запрет на разведение костров в лесах, вблизи населенных пунктов и на берегах водоемов.