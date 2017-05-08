Шесть лет назад Светлана Еременко переехала в Зеленоград вместе с мужем, они работали на одном из зеленоградских предприятий, растили маленькую дочь. В 2014 году женщине поставили диагноз — рак лимфатической системы.

«Паника, растерянность, не знаешь, что делать, куда бежать, кому звонить. Но понимая всю серьезность заболевания, я начала сразу же лечиться. Лечение проходила в клиниках Москвы», — рассказывает Светлана о начале заболевания.

Семь курсов химиотерапии, аутологичная трансплантация стволовых клеток в Гематологическом научном центре не помогли — болезнь давала рецидивы. С августа 2016 года Светлана прошла лечение с больнице имени Боткина и терапию препаратом «Адцетрис», выйдя в ремиссию. Во избежании следующего рецидива необходима срочная пересадка костного мозга, считают врачи.

«Мои братья не подошли как доноры для меня, но я очень надеюсь, что они смогут стать донорами для других и тем самым спасти кому-то жизнь. Мне необходима аллогенная трансплантация в НИИ Детской гематологии онкологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачёвой первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова для полного обновления организма. В данный момент в России не нашлось для меня донора, но его нашли в Германии и на это необходима очень большая сумма денег», — делится Светлана Еременко.

Оплатить счет в 24 тысячи евро (около 1 миллиона 560 тысяч рублей) нужно до 20 июля. Часть денег уже собрана (на 6 мая — более 380 тысяч рублей) и перечислена германской стороне. От успеха сбора средств зависят жизнь и здоровье молодой женщины и счастье ее семьи.

Реквизиты для помощи, все документы и дополнительная информация размещены в группе «Поможем Светлане Ерёменко» ВКонтакте.