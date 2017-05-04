Услышать и увидеть, что еще исполнял хор на «Московской весне a cappella», можно в группе его «фан-клуба» «Любители хора „Возрождение“» ВКонтакте (видеозаписи).

Трое лучших участников конкурса «Московская весна a cappella» по каждой из трёх номинаций получат денежные призы от 600 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей, Гран-при — 6 миллионов 200 тысяч рублей. Победителей определит жюри и зрительское голосование на сайте.

Конкурсу предшествовал отбор, в котором могли участвовать исполнители и вокальные коллективы с репертуаром от джаза и блюза до этнофолка и духовной музыки. Лауреаты конкурса выступят в Москве 8 и 9 мая на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Хору «Возрождение» уже 20 лет, он исполняет классическую, духовную и народную музыку российских и зарубежных композиторов. Не раз побеждал на международных фестивалях и конкурсах, в том числе в странах Западной Европы, имеет звание «Народный коллектив». Его участникам от 10 до 55 лет, при этом основной состав не меняется многие годы: подросшие дети переходят в юношескую категорию. Руководит хором Марина Кузнецова, музыкант-педагог с 35-летним стажем.

Творчество хора «Возрождение» началось с духовной музыки: хор выступал на фестивале, посвященном открытию Храма Христа Спасителя, в 1995 году участвовал в вечерней службе Патриарха всея Руси Алексия в II Храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», где Патриарх благословил юных исполнителей.