Сейчас на «новую Ленинградку» можно выехать из «Шереметьево-2», летом откроют новый выезд из «Шереметьево-1» на М11 с пунктом оплаты проезда.
Дата открытия проезда уточняется, сообщили Zelenograd.ru в «Северо-Западной концессионной компании». Тарифы будут те же, что сейчас — от Зеленограда до Шереметьево (1 и 2) проезд стоит 50 рублей ночью в любой день (с 1:00 до 6:00), все остальное время — 150 рублей. Из Зеленограда в Шереметьево-2 проезд стоит 50 рублей ночью и 200 рублей все остальное время.
До 31 июля движение вокруг аэропорта Шереметьево — одностороннее.
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