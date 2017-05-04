Сейчас на «новую Ленинградку» можно выехать из «Шереметьево-2», летом откроют новый выезд из «Шереметьево-1» на М11 с пунктом оплаты проезда.

Дата открытия проезда уточняется, сообщили Zelenograd.ru в «Северо-Западной концессионной компании». Тарифы будут те же, что сейчас — от Зеленограда до Шереметьево (1 и 2) проезд стоит 50 рублей ночью в любой день (с 1:00 до 6:00), все остальное время — 150 рублей. Из Зеленограда в Шереметьево-2 проезд стоит 50 рублей ночью и 200 рублей все остальное время.