В финале зеленоградской хокейной лиги встретились команды «Аматур» и «ЗелЮниор». Игра прошла 28 апреля в ледовом дворце в 20 микрорайоне. Со счётом 6:1 победил «Аматур». Поздравляем всех — в 26 командах ЗХЛ играет 500 хоккеистов-любителей.
Фото: Центр физкультуры и спорта Зеленограда
Фото: Центр физкультуры и спорта Зеленограда
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