Шествия праздничной колонны на Центральном проспекте не будет. «Шествие проводилось в юбилейные [для Дня Победы] годы, — пояснил Zelenograd.ru сотрудник префектуры. — В прошлом году [неюбилейном] тоже попробовали организовать. 300 кадетов на Центральном проспекте без техники и прочего — скажем так, несмотрибельно». В администрации также отметили, что в юбилейные и неюбилейные годы бюджет праздника различается.

Между тем, в прошлом году по Центральному проспекту шли не только кадеты, но и «Бессмертный полк» — люди с портретами родных, участников Великой Отечественной, — оркестр, представители ветеранских организаций. Приветствовать пролетающих над Зеленоградом летчиков ВКС, как в прошлом году, тоже не будут. Зато в этом году колонна «Бессмертного полка» пройдёт в соседней Андреевке — 9 мая в 9:00 от стадиона Юность до завода «Стеклопластик»

Праздник на Центральной площади между префектурой и ДК. С 10:00 на большом экране на Центральной площади будут транслировать Парад Победы на Красной площади. В этом году впервые по Красной площади пройдет новейшая техника войск ПВО — арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА», а в воздушной части парада впервые задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ, на которых над городом пролетят пилоты авиагруппы «Русские витязи». Также впервые в параде примет участие военная полиция.

В 17:00 по Центральной площади парадным расчетом пройдут кадеты. В это же время начнется торжественный митинг, а затем — концертная программа. В ней примут участие группа «Белый орел», ВИА «Союз», Алиса Мун (они выступят до 18:30), а перед салютом споет Алексей Глызин. Будут и другие, менее известные исполнители, та также местные творческие коллективы. Планировалось выступление Ольги Зарубиной, но певица не подтвердила свое участие.

Интересное в музее. 9 мая в зеленоградском музее работает экспозиция «Там, где погиб Неизвестный солдат». Она посвящена событиям Великой Отечественной войны, происходившим в деревнях Матушкино, Крюково, Каменка, из которых вырос современный Зеленоград. Здесь можно увидеть макет деревни Матушкино — его с большой любовью и вниманием к деталям изготовил Борис Васильевич Ларин, коренной житель, педагог, краевед. Представлены образцы немецкого и советского оружия, боеприпасы, элементы экипировки, фотографии, личные вещи солдат.

Фейерверк и салют. Артиллерийский салют прогремит в 22:00, как и на других московских площадках. А в 21:55 в парке Победы запустят фейерверк, он продлится десять минут. Двойной праздничный салют опробовали в Зеленограде в прошлом году — так эффектнее, сказали в префектуре. По окончании салюта к остановке «Парк Победы» подадут 18 дополнительных автобусов — №2, 8, 11, 19, 32.

Изменения и ограничения в движении транспорта. С вечера 8 мая на Центральной площади и возле ДК начнут эвакуировать машины и, скорее всего, перекроют въезд на площадь. 9 мая с 20:00 перекроют движение личного автотранспорта по Савелкинскому проезду, но автобусы ходить по нему будут. Откроют проезд после салюта. С 9:00 до 9:30, возможно, перекроют движение по Жилинской улице в Андреевке.

7 и 9 мая будут ограничены вход и выход на ряд центральных станций метро (все ограничения в Москве).

До 10 мая проезд на пригородных электричках, в том числе Ленинградского направления, бесплатный для ветеранов Великой Отечественной войны и одного сопровождающего. Бесплатный билет оформлять не надо, нужно предъявить паспорт и удостоверение, подтверждающее льготный статус. В наземном московском транспорте и метро ветераны могут ездить бесплатно до 12 мая. Для этого надо получить специальный проездной, предъявив удостоверение ветерана, — у контролера возле турникетов метро, в кассах, киосках по продаже билетов и в салоне у водителей.

Все московские события, связанные с празднованием 72-летия победы в Великой Отечественной войне, размещены на сайте правительства Москвы - их надо искать по тэгу «День Победы». Также список мероприятий появится на официальном сайте праздника (кликнуть на «мероприятия»). Запланировано масштабное празднование: концерты с участием звезд российской эстрады, кинопоказы, шествие «Бессмертный полк», праздничные гулянья на Поклонной горе, театральные программы, музыкально-литературные выступления, интерактивные инсталляции и многое другое. Центральными площадками станут Театральная площадь, площадь у храма Христа Спасителя, Пушкинская, Триумфальная площади, Поклонная гора.