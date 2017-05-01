Веломобили, электромобили и велосипеды уже дают напрокат на Школьном озере — на территории Автогородка, специально оснащенного для катания, — а также в парке Победы возле ДК(КЦ) «Зеленоград». А на бульваре 16 микрорайона в этом году проката пока нет, но его владельцы рассчитывают решить вопрос с городскими властями и запустить точку как можно скорее.
В Авторогородке на Школьном озере (у корпуса 1002) прокат веломобилей, электромобилей и велосипедов для детей заработал с 30 апреля. Дорожки в Автогородке выглядят как настоящий город в миниатюре: на них расставлены специальные знаки дорожного движения, есть пешеходные зебры, макеты зданий, разметка и подземные переходы, а вокруг — парк с соснами.
Стоимость проката — 150 рублей за разные сеансы катания, в зависимости от вида «транспорта»: 15 минут на веломобиле и педальном автомобиле, 10 минут на электромобиле или 30 минут на велосипеде. Кататься самостоятельно могут дети с 6 лет, младшие — в сопровождении взрослых. Рядом расположен игровой комплекс с батутом (150 рублей — 15 минут).
Прокат работает ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 21:00. В связи с погодными условиями режим работы может быть изменен, сообщают организаторы. Телефон для справок — 8(499)729-7468. Автогородком и велопрокатом управляет культурный центр «Доброволец», подведомственный департаменту культуры Москвы.
Еще один прокат веломобилей уже заработал в парке Победы возле ДК(КЦ) «Зеленоград». Там предлагают детские и взрослые веломобили, семейные веломобили с тентом, а также гироскутеры. Прокат работает ежедневно с 11:00 до 21:00 на уровне верхнего каскада фонтанов в парке. Цены — от 150 до 300 рублей, оплатить можно на месте наличными, а также банковской картой в кассе ДК.
А вот на бульварной зоне в 16 микрорайоне прокат вело- и электромобилей в этом сезоне работать не будет, как сообщила префектура. «Конкурс на организацию этого вида развлечений для жителей разыгран не был, да и среди предпринимателей не было серьезной заинтересованности к данной деятельности», — прокомментировал причины замгалвы управы Крюково Эдуард Кирсанов на встрече с жителями.
Однако, владельцы закрытой точки проката говорят иное — они готовы продолжить работу в 16 микрорайоне, но не могут получить на это разрешение городских властей. В новом сезоне у них, как и в прошлые годы, уже заработали две другие точки, в Химках и в Клину.
«Похоже, зеленоградская префектура не может договориться с департаментом транспорта Москвы, — рассказал Zelenograd.ru индивидуальный предприниматель, которому принадлежит прокат. — В департаменте нам уже выдали разрешение на работу проката, но префектура его почему-то не признаёт. Сейчас мы ждем ответа от Москвы и надеемся, что уже в мае наш прокат в Зеленограде снова заработает. Мы даже готовы собрать подписи у наших зеленоградских клиентов, которых у нас около 900, все считают наш прокат очень нужным и востребованным».
Прокат в 16 микрорайоне предлагал вело- и электромобили для детей и взрослых, семейные веломобили и гироскутеры, цены проката начинались от 150 рублей.
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