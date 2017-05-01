А вот на бульварной зоне в 16 микрорайоне прокат вело- и электромобилей в этом сезоне работать не будет, как сообщила префектура. «Конкурс на организацию этого вида развлечений для жителей разыгран не был, да и среди предпринимателей не было серьезной заинтересованности к данной деятельности», — прокомментировал причины замгалвы управы Крюково Эдуард Кирсанов на встрече с жителями.

Однако, владельцы закрытой точки проката говорят иное — они готовы продолжить работу в 16 микрорайоне, но не могут получить на это разрешение городских властей. В новом сезоне у них, как и в прошлые годы, уже заработали две другие точки, в Химках и в Клину.

«Похоже, зеленоградская префектура не может договориться с департаментом транспорта Москвы, — рассказал Zelenograd.ru индивидуальный предприниматель, которому принадлежит прокат. — В департаменте нам уже выдали разрешение на работу проката, но префектура его почему-то не признаёт. Сейчас мы ждем ответа от Москвы и надеемся, что уже в мае наш прокат в Зеленограде снова заработает. Мы даже готовы собрать подписи у наших зеленоградских клиентов, которых у нас около 900, все считают наш прокат очень нужным и востребованным».