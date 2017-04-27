Во вторник, 25 апреля, 27-летняя Екатерина Стаканова покинула свою квартиру во 2-м микрорайоне, и с тех пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 27-30 лет, рост 164-165 сантиметров, лицо овальное, телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза зелёные. На левом запястье горизонтальные шрамы около 3-4 сантиметров, на левом предплечье с внутренней стороны вытатуирована буква «К».
Была одета в бежевое пальто, тёмный свитер и тёмно-синие джинсы. На ногах — чёрные полуботинки.
Полиция просит помочь в розыске пропавшей. Информацию о местонахождении Екатерины Стакановой можно сообщить по телефонам: 8 (499) 710-06-31, 8 (499) 731-08-32 или в службу «102» (с мобильных телефонов — 112).
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