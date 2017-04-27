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Налётчика на пункт выдачи интернет-заказов задержали. Видео 27.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Полиция задержала и поместила под стражу подозреваемого в разбойном нападении и попытке ограбления, совершённых в Зеленограде в апреле 2017-го и в декабре 2016 года. Им оказался 40-летний неоднократно судимый житель Пензенской области.

Разбойное нападение на пункт выдачи интернет-заказов, расположенный в корпусе 1805, произошло 4 апреля. Мужчина зашёл в помещение пункта, когда, кроме сотрудницы, там никого не было. Назвал номер заказа и проследовал за работницей на склад, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, и насилием, приковал 19-летнюю девушку к стеллажу наручниками. Прихватив с собой два смартфона, планшет, две сумки, личный мобильный телефон своей жертвы, её браслет и более 50 тысяч рублей, принадлежащих фирме, злоумышленник скрылся с места преступления.

Оперативная съемка МВД РФ / 77.мвд.рф

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его по месту жительства в Пензенской области. В ходе обыска у мужчины обнаружили и изъяли часть похищенного. Во время следствия выяснилось, что задержанный причастен к другому преступлению, также совершённому в Зеленограде в конце декабря прошлого года.

Злоумышленник сделал заказ в интернет-магазине с доставкой. Когда курьер приехал на место встречи, мужчина нанёс ему травмы металлическим прутом и потребовал отдать деньги, но получил отпор, сообщает полиция.

Ранее задержанный уже отбывал наказание по нескольким уголовным статьям. Причём одна из судимостей за грабёж у него не погашена. Теперь ему вновь вменяется грабёж плюс разбойное нападение.

До окончания следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

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