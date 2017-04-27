Полиция установила личность подозреваемого и задержала его по месту жительства в Пензенской области. В ходе обыска у мужчины обнаружили и изъяли часть похищенного. Во время следствия выяснилось, что задержанный причастен к другому преступлению, также совершённому в Зеленограде в конце декабря прошлого года.

Злоумышленник сделал заказ в интернет-магазине с доставкой. Когда курьер приехал на место встречи, мужчина нанёс ему травмы металлическим прутом и потребовал отдать деньги, но получил отпор, сообщает полиция.

Ранее задержанный уже отбывал наказание по нескольким уголовным статьям. Причём одна из судимостей за грабёж у него не погашена. Теперь ему вновь вменяется грабёж плюс разбойное нападение.

До окончания следствия подозреваемый будет находиться под стражей.