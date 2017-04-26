Боевик «Форсаж 8». Первый сеанс в 10:45, последний в 0:30. Билеты от 100 до 380 рублей. Показы в зале «Атмосфера» с технологией Real 3D.

Комедия «Кухня. Последняя битва». Первый сеанс в 11:40, последний в 23:45. Билеты от 100 до 400 рублей.

Мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Первый сеанс в 12:50, последний в 19:15. Билеты от 200 до 400 рублей. Показы в зале Kids с горкой и детской площадкой.

Фантастика «Стражи Галактики». Первый сеанс в 10:20, последний в 19:35. Билеты от 99 до 170 рублей.

Триллер «Сфера». Первый сеанс в 17:20, последний в 0:20. Билеты 300 рублей.

Драма «Обещание». Сеанс в 21:05. Билеты 300 рублей.

Мультфильмы «Мульт в кино. Выпуск 51». Сеанс в 11:00. Билеты 120 рублей. Показы в зале Kids с горкой и детской площадкой.

Анимационная комедия «Рок Дог». Сеансы в 17:00 и в 21:30. Билеты 400 рублей. Показы в зале Kids с горкой и детской площадкой.

Романтическая комедия «Моя девушка — монстр». Сеансы в 14:30 и в 18:50. Билеты 200 и 300 рублей.

Фантастический боевик «Затерянный город Z». Сеансы в 14:40 и в 20:15. Билеты 200 и 300 рублей.

Комедия «Перестрелка». Первый сеанс в 12:35, последний в 23:40. Билеты от 200 до 300 рублей.

Комедия «Идеаль». Сеанс в 23:00. Билеты 300 рублей.

Анимационная комедия «Никита Кожемяка». Сеанс в 10:40 и 12:30. Билеты 100 и 300 рублей.

Подробности и заказ билетов на сайте кинотеатра. Когда кинотеатр откроется покажем в детаолях, как он выглядит.