В четверг 27 апреля в торговом центре «Зеленопарк» открывается кинотеатр «Синема парк». В репертуаре 14 картин для взрослых и детей. Первый сеанс начинается в 10:20, последний в 0:30. Билеты от 100 до 400 рублей. Вот, что покажет «Синема парк» в первый день работы:
Боевик «Форсаж 8». Первый сеанс в 10:45, последний в 0:30. Билеты от 100 до 380 рублей. Показы в зале «Атмосфера» с технологией Real 3D.
Комедия «Кухня. Последняя битва». Первый сеанс в 11:40, последний в 23:45. Билеты от 100 до 400 рублей.
Мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Первый сеанс в 12:50, последний в 19:15. Билеты от 200 до 400 рублей. Показы в зале Kids с горкой и детской площадкой.
Фантастика «Стражи Галактики». Первый сеанс в 10:20, последний в 19:35. Билеты от 99 до 170 рублей.
Триллер «Сфера». Первый сеанс в 17:20, последний в 0:20. Билеты 300 рублей.
Драма «Обещание». Сеанс в 21:05. Билеты 300 рублей.
Мультфильмы «Мульт в кино. Выпуск 51». Сеанс в 11:00. Билеты 120 рублей. Показы в зале Kids с горкой и детской площадкой.
Анимационная комедия «Рок Дог». Сеансы в 17:00 и в 21:30. Билеты 400 рублей. Показы в зале Kids с горкой и детской площадкой.
Романтическая комедия «Моя девушка — монстр». Сеансы в 14:30 и в 18:50. Билеты 200 и 300 рублей.
Фантастический боевик «Затерянный город Z». Сеансы в 14:40 и в 20:15. Билеты 200 и 300 рублей.
Комедия «Перестрелка». Первый сеанс в 12:35, последний в 23:40. Билеты от 200 до 300 рублей.
Комедия «Идеаль». Сеанс в 23:00. Билеты 300 рублей.
Анимационная комедия «Никита Кожемяка». Сеанс в 10:40 и 12:30. Билеты 100 и 300 рублей.
Подробности и заказ билетов на сайте кинотеатра. Когда кинотеатр откроется покажем в детаолях, как он выглядит.
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