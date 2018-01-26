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Историческая реконструкция в «М Клубе»: «Мы не волшебные эльфы и гномы, а обычные люди с отличным хобби» 26.01.2018 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье, 28 января, Клуб военно-исторической реконструкции «КВИР Зеленоград» проведёт день открытых дверей — с 13:00 в досуговом центре «М КЛУБ» (корпус 1416). В клубе занимаются «оживлением истории» — изучают и восстанавливают исторические костюмы, быт, умения и навыки предков времён Древней Руси и Средневековья.

Клуб исторической реконструкции заработал при «М Клубе» весной прошлого года. Организовали его зеленоградцы Антон Луцкий, Дмитрий Телятьев и Кирилл Ртищев. Несмотря на актуальность и «моду» на историческую реконструкцию, в Зеленограде подобных клубов совсем немного. Кто такие исторические реконструкторы, чему они могут научить детей и какие строят планы, у педагогов клуба узнала корреспондент Zelenograd.ru Рамиля Сайдгараева.

«Реконструкторы прекрасно понимают, что они не волшебные эльфы и гномы, а обычные люди»

Основное место работы организаторов клуба — телеканал НТВ. Антон, Дмитрий и Кирилл имеют двадцатилетний опыт в своём ремесле. Исторической реконструкцией увлеклись в 15 лет, состояли в клубах «Веселая Англия», «Фенрир», «Лондон», «Рарог», «Кирилл фряжские гости», «ОСХ (орден святого храма) Берн». «Вот кто у нас бьёт буржуя в красивых доспехах», — смеется Антон.

Ребята пришли в реконструкцию в конце 90-х, тогда все клубы самоорганизовывались, в них входили и ролевики, и толкинисты, движение которых как раз было на пике. Затем реконструкторам стало интересно нечто большее, чем просто «драться в доспехах», и ребята начали изучать историю Скандинавии, Древней Руси 9-10 веков и Средневековой Европы.

«Нас часто спрашивают: в чем разница между реконструкторами и толкинистами? Реконструкторы прекрасно понимают, что они не волшебные эльфы и гномы, а обычные люди с отличным хобби. Конечно, для некоторых хобби становиться профессией. Например, у нас есть знакомый кузнец, который своим делом зарабатывает неплохие деньги. Но это частности», — рассказал Кирилл.

Зеленоградские клубы: было девять, осталось три

В период рассвета исторической реконструкции в Зеленограде действовало около десятка объединений. У клубов были свои помещения, постоянно шел набор в группы, регулярно проходили выезды. Зеленоград считался передовым городом. «Мы из школы мы бежали домой, быстро делали уроки и скорей в клуб», — вспоминает Антон.

В начале «нулевых» клубы стали расформировывать, во многом из-за сложных взаимоотношений с администрацией учреждений, в которых они базировались.Помещения отбирали, зеленоградцы уходили в московские клубы. Впоследствии кто-то ушел в страйкбол, кто-то обзавёлся семьями. «А кто-то целый год проводит с семьей, а на две недели летом уезжает в леса, чтобы побегать с копьём», — делится Дмитрий.

Сейчас в Зеленограде исторической реконструкцией занимаются объединения «Будимир» и «Черный вереск». «Дома» конкуренции практически нет, зато в Москве движение исторической реконструкции развито хорошо. «А нам совсем несложно проехаться на электричке, чтобы кого-то побить», добавляет Антон.

«Зачем? Чтобы выходя с фильма „Викинг“, люди не говорили — „Это хорошее кино“»

Когда Антон, Дмитрий и Кирилл поняли, что клубов в Зеленограде практически не осталось, они решили открыть своё объединение и возродить реконструкторское движение. Педагоги взяли для изучения Русь 9-11 веков, чтобы дать детям правильное представление об истории родной страны. «Это отличный временной период, — считает Антон, — мы сами с него начинали».

У зеленоградских реконструкторов большие претензии к школьной программе по истории. Например, ученики не знают про битву при Молодях, хотя она решала вопрос существования государства и по значению была аналогична Курской дуге. Битва, к сожалению, только вскользь упоминается в учебниках.

В клубе рассказывают ребятам, как всё происходило на самом деле — чтобы у детей не было комплекса незнания своей истории. «И чтобы выходя с фильма „Викинг“, люди не говорили: „это хорошее кино“», — отметил Кирилл.

Собрать кольчугу, сделать доспехи — и в путь

Сейчас объединение работает с тематикой Древней Руси 9-11 веков и Скандинавии. В клубе собирают материальную базу. «У нас осталось очень много европейских железок из прошлого, которые были отданы на растерзание молодёжи в качестве тренировочного материала», — смеется Кирилл.

Летом учеников учили сборке кулачных щитов, кольчуг, как шить обувь. «Я два года ждал, пока мне сошьют тапочки», — припоминает Антон. В итоге должен быть создан историчный аутентичный костюм-комплект, в котором можно выехать на фестиваль. Потихоньку и поэтапно ребята начинают подходить к выезду — конечной цели любой реконструкторской работы. Это вариант отдыха, который обязательно должен попробовать каждый: это и туристический кружок, и нормы ГТО, и исторический контекст.

«Мы, как люди увлеченные, хотим дать больше, чем прописано в программе»

Объединение «Северная земля» принимает учеников строго с 14 лет: и мальчиков, и девочек. «Девочки тоже приходят, и даже хотят готовиться к боям, — рассказывает Кирилл. — Но это не фитнес, чтобы сбросить вес, это очень тяжелая нагрузка. Позже, если возникнет необходимость, мы продумаем отдельную программу для девчонок. Также у нас планируется стрельба из лука и арбалета».

Взрослые также могут приходить на занятия, но для них предусмотрена символическая плата на закупку материала для работы.

Образовательная программа «Зеленоградского клуба исторической реконструкции» делится на три части: теоретическую — изучение истории, материальную — создание реквизита (шитьё, изготовление обуви, щитов, кольчуг, поясов), и общую физическую подготовку (отжимания, подтягивания, бег и т. д.) с упором на ноги и кисти. Физкультура направлена в первую очередь на развитие выносливости — самого необходимого качества для любого реконструктора.

«Мы как люди увлеченные очень хотим дать больше, чем прописано в программе» — добавил Антон.

Напоследок педагоги предупредили, что реконструкция — это хобби не для всех. Оно долгое, требует большой материальной базы, огромных временных затрат. Многие просто не справляются, но результат, безусловно этого стоит.

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