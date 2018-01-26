«Реконструкторы прекрасно понимают, что они не волшебные эльфы и гномы, а обычные люди»

Основное место работы организаторов клуба — телеканал НТВ. Антон, Дмитрий и Кирилл имеют двадцатилетний опыт в своём ремесле. Исторической реконструкцией увлеклись в 15 лет, состояли в клубах «Веселая Англия», «Фенрир», «Лондон», «Рарог», «Кирилл фряжские гости», «ОСХ (орден святого храма) Берн». «Вот кто у нас бьёт буржуя в красивых доспехах», — смеется Антон.

Ребята пришли в реконструкцию в конце 90-х, тогда все клубы самоорганизовывались, в них входили и ролевики, и толкинисты, движение которых как раз было на пике. Затем реконструкторам стало интересно нечто большее, чем просто «драться в доспехах», и ребята начали изучать историю Скандинавии, Древней Руси 9-10 веков и Средневековой Европы.

«Нас часто спрашивают: в чем разница между реконструкторами и толкинистами? Реконструкторы прекрасно понимают, что они не волшебные эльфы и гномы, а обычные люди с отличным хобби. Конечно, для некоторых хобби становиться профессией. Например, у нас есть знакомый кузнец, который своим делом зарабатывает неплохие деньги. Но это частности», — рассказал Кирилл.