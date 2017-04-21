Зеленоградские подростки уже успели попасть на бюджетные сеансы и рассказали о своих впечатлениях. «Это суперская идея! — считает 14-летняя Анна Селянко. — В прошлом году я смотрела „Зверополис“, оставивший много положительных эмоций. А тут предоставилась возможность пересмотреть его по фантастической цене, о которой я узнала, заказывая билеты на сайте кинотеатра. Родительских денег хватило на просмотр и на попкорн». А 15-летняя Ксения Козлова и компания её друзей узнали об акции прямо в кассе, когда пришли в кино на «Тайную жизнь домашних животных». «Это был приятный сюрприз от любимого кинотеатра», — поделилась девушка.

Сеть кинотеатров «Каро» регулярно проводит подобные акции в различных кинотеатрах Москвы, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе компании. О новых специальных предложениях для Зеленограда можно узнавать из новостей на сайте, Вконтакте или в инстаграме сети «Каро». Акция распространяется на утренние и дневные сеансы фильмов, объединённых определенной тематикой.

Обычные цены на сеансы кинотеатра — от 170 рублей в будни (с 10:00 до 10:59), действуют скидки в 20% для детей, школьников и студентов.