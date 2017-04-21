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За 70 рублей в кино. В «Каро Иридиум» специальная цена на популярные мультфильмы 21.04.2017 ZELENOGRAD.RU

До 26 апреля в сети кинотеатров «Каро» проходит повторный показ самых популярных мультфильмов прошлого года: «Зверополис», «Тайная жизнь домашних животных», «Моана», «Тролли» и «В поисках Дори». В «Иридиум» вернулись две картины: «Зверополис» и «Тайная жизнь домашних животных». Цена билетов на утренние сеансы (9:50, 9:50, 11:00), в том числе в выходные — всего 70 рублей.

Точное расписание и сеансы публикуются на сайте кинотеатра «Каро Иридиум«, там же можно купить билеты онлайн.

karofilm.ru

Зеленоградские подростки уже успели попасть на бюджетные сеансы и рассказали о своих впечатлениях. «Это суперская идея! — считает 14-летняя Анна Селянко. — В прошлом году я смотрела „Зверополис“, оставивший много положительных эмоций. А тут предоставилась возможность пересмотреть его по фантастической цене, о которой я узнала, заказывая билеты на сайте кинотеатра. Родительских денег хватило на просмотр и на попкорн». А 15-летняя Ксения Козлова и компания её друзей узнали об акции прямо в кассе, когда пришли в кино на «Тайную жизнь домашних животных». «Это был приятный сюрприз от любимого кинотеатра», — поделилась девушка.

Сеть кинотеатров «Каро» регулярно проводит подобные акции в различных кинотеатрах Москвы, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе компании. О новых специальных предложениях для Зеленограда можно узнавать из новостей на сайте, Вконтакте или в инстаграме сети «Каро». Акция распространяется на утренние и дневные сеансы фильмов, объединённых определенной тематикой.

Обычные цены на сеансы кинотеатра — от 170 рублей в будни (с 10:00 до 10:59), действуют скидки в 20% для детей, школьников и студентов.

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