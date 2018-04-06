Мы благодарны родителям, которые доверяют нам самое дорогое, что у них есть — своих детей! Мы с гордостью наблюдаем, как вчерашние выпускники детского сада, а ныне — выпускники школы, приходят к нам снова, как же приятно видеть их — совсем взрослых и целеустремленных!