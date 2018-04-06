МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Праздничный банкет и развлечения на выпускной предлагает компания «Энергия вкуса» 06.04.2018 компания «Энергия вкуса» Реклама

Все помнят свой выпускной (а иногда и не один). Это самый главный, важный и запоминающийся праздник в жизни каждого человека! Это первая и самая радостная ступень в жизни каждого. Это значит преодолел, смог, сумел, справился, достиг! Выпускной — это начало новой, не менее интересной жизни!

На протяжении 15 лет кафе «Энергия вкуса» распахивает свои двери и предлагает выездное обслуживание в любом удобном месте по желанию выпускников и их родителей. Мы радуемся каждой новой встрече в этот радостный день и всегда предлагаем нашим, таким разным клиентам — комфорт, доступные цены, безопасность, экологичность, атмосферу праздника и веселья!

Мы благодарны родителям, которые доверяют нам самое дорогое, что у них есть — своих детей! Мы с гордостью наблюдаем, как вчерашние выпускники детского сада, а ныне — выпускники школы, приходят к нам снова, как же приятно видеть их — совсем взрослых и целеустремленных!

Компания «Энергия вкуса» облагает многолетним опытом в организации выпускных! На памяти много ярких моментов: шикарные балы в нашем большом белом зале с панорамным остеклением и колоннами, дискотека в ультра современном стиле, выездные мероприятия на природе в стиле барбекю/пикник/гриль с услугами мангальщика, который приготовит совершенно потрясающие и полезные запеченные блюда на открытом огне.

Наша компания рада предложить вкусный банкет, анимационные программы на выбор, украшение зала, фотозоны, вручение памятных подарков, фотографа/фотобудку, трансфер, самых зажигательных ведущих и лучших Dj Москвы.

В 2018 году мы подготовили спец. предложение к выпускному, которое будет интересно выпускникам и их родителям! Приглашаем Вас! Звоните для уточнения деталей!

тел.: +7(964)647-50-59, +7(963)657-30-13, +7 (499)500-25-80
e-mail: info@energiavkusa.com

www.energiavkusa.com

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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