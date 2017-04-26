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Вкусовщина. Кофейня «Даблби» — пить кофе, говорить о кофе, готовить кофе 26.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Больше года назад на первом этаже зеленоградского ДК(КЦ) заработала сетевая кофейня «Даблби». А недавно выяснилось, что кофе разных сортов и рецептов здесь не только подают посетителям, но и учат разбираться в нём — с января «Даблби» проводит серии мастер-классов и дегустации. На одной из таких встреч побывала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Шокурова и записала свои впечатления: здесь «вербуют кофеманов».

Про терруар, харио и молоко

Кофейный бум в нашей стране начался не так уж давно. Традиционно более «чайное», чем «кофейное» население долгое время довольствовалось растворимым кофе, только эстеты имели настоящие турки (джезвы) и поражали гостей изысканностью напитка. И сейчас для многих людей основные важные характеристики кофе — это объём и температура. А гурманы, разбирающиеся в различных сортах кофе и степенях обжарки выглядят примерно так:

Eugene Flint / youtube.com

Но разобраться в этом море вкусов, ароматов и тонкостей очень хочется. Чтобы выбрать свой любимый напиток, понять, чем он отличается от других, да и при общении со всевозможными кофейными фанатами, которых теперь уже вокруг довольно много, суметь поддержать разговор. Но не всем здоровье позволяет скупить и выпить весь ассортимент, например, даже только чёрного кофе в кофейне, чтобы узнать любимый способ его приготовления. А потом приходишь в другую кафешку, заказываешь свой любимый кофе лунго — а у него совершенно другой вкус.

Вот почему очень интересно узнать всю необходимую теорию из первых уст, на лекциях бариста, профессионалов, разбирающихся во всех тонкостях кофейной темы. И сразу же продегустировать кофе, чтобы убедиться в том, что, действительно, малейшие изменения рецептуры могут кардинально изменить вкус напитка.

В зеленоградской кофейне сети Даблби недавно пришли к этой же мысли: владельцы заведения решили не только предлагать посетителям кофе и напитки на его базе — хотя в кофейне также есть чаи и какао, — но и активнее «вербовать сектантов».

Мастер-классы, откровенно говоря, больше напоминают лекции с дегустациями, что не делает их менее интересными. На эти встречи может прийти каждый, бесплатно и без предварительной записи, чтобы послушать рассказы бариста о сортах кофе и различиях во вкусе в зависимости от терруара (совокупности характеристик места произрастания, климатических условий и прочих внешних факторов при выращивании кофе), о способах заваривания кофе (в кофейне готовят как традиционный эспрессо в кофемашине, так и кофе в харио или кемексе, аэропрессе, бонавите, френч-прессе) и даже о правильном выборе и подготовке для добавления в кофе молока.

А еще здесь можно узнать нюансы степеней обжарки — сеть кофеен Даблби очень гордится своим обжарщиком, Дмитрием Бородаем, занявшим в 2016 году второе место в чемпионате мира по обжарке кофе в Шанхае.

Что приятно — рассказывают не только о том, что предлагается в кафе, но и о чём-то помимо «основного меню»: о том, что поможет приготовить хороший кофе дома, на своей кухне, без специальной техники. Например, как лучше варить кофе в турке. Оказывается, главное тут — выбрать самый мелкий помол и использовать правильную по количеству минералов воду (не жёсткую). Как ни странно, одними из лучших марок воды для варки кофе бариста назвал совсем не «пальцовые» «Бонакву» и «Аква минерале». И заливать в турку воду надо не горячую, а холодную.

Другой пример «ноу-хау» — холодная заварка кофе, которую довольно сложно осуществить в кафе: молотый кофе заливается холодной водой и оставляется на 24 часа, а затем процеживается. Это подходящий рецепт для кофеманов, которые никуда не торопятся. Много подобных маленьких хитростей, которые можно применить у себя на кухне, можно узнать на этих занятиях.

Когда можно попробовать

Первый цикл мастер-классов Даблби завершился в марте. В мае начинается новый, улучшенный и дополненный:

  • 2 мая, во вторник — мастер-класс «Кофейный ликбез», тема «Многогранный кофе».
  • 10 мая, среда — мастер-класс «Кофейный ликбез», тема «Обжарка кофе».
  • 18 мая, четверг — мастер-класс «Кофейный ликбез», тема «Способы заваривания кофе и колесо вкусов».
  • 31 мая, среда — мастер-класс «Кофейный ликбез», тема «Кофейный мир. Дегустация».

Все мастер-классы начинаются в 18:00 и продолжаются полтора часа, вход свободный, организаторы рассчитывают на возраст посетителей 12+.

Время работы кофейни «Даблби» в Зеленограде — с 8:00 до 22:00 в будни, с 11:00 до 22:00 в субботу и воскресенье.

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