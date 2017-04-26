Но разобраться в этом море вкусов, ароматов и тонкостей очень хочется. Чтобы выбрать свой любимый напиток, понять, чем он отличается от других, да и при общении со всевозможными кофейными фанатами, которых теперь уже вокруг довольно много, суметь поддержать разговор. Но не всем здоровье позволяет скупить и выпить весь ассортимент, например, даже только чёрного кофе в кофейне, чтобы узнать любимый способ его приготовления. А потом приходишь в другую кафешку, заказываешь свой любимый кофе лунго — а у него совершенно другой вкус.

Вот почему очень интересно узнать всю необходимую теорию из первых уст, на лекциях бариста, профессионалов, разбирающихся во всех тонкостях кофейной темы. И сразу же продегустировать кофе, чтобы убедиться в том, что, действительно, малейшие изменения рецептуры могут кардинально изменить вкус напитка.

В зеленоградской кофейне сети Даблби недавно пришли к этой же мысли: владельцы заведения решили не только предлагать посетителям кофе и напитки на его базе — хотя в кофейне также есть чаи и какао, — но и активнее «вербовать сектантов».