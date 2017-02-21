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Пожар произошёл в девятиэтажке 7 микрорайона из-за воспламенившейся краски 21.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Краска, предназначенная для косметического ремонта, загорелась в первом подъезде корпуса 704 на девятом этаже.

Около семи вечера 21 февраля жильцы одной из квартир почувствовали запах гари. Выглянув на площадку, они увидели огонь и сразу вызвали пожарных. Как рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия, огнеборцы прибыли на место меньше чем через десять минут, пожар потушили быстро.

По одной из версий, ёмкость с краской могла загореться из-за непотушенной сигареты. Пластик лопнул, и воспламенившаяся краска потекла на лестничный пролёт, расположенный ниже.

Для складирования инвентаря маляры используют площадку с лестницей, ведущей на крышу дома. Этот же пятачок предположительно эксплуатируется как место для курения.

Через полтора часа после пожара подрядчики пришли оценить ущерб. Им предстоит ликвидировать копоть на стенах и перекрыть свежим слоем только что покрашенные ступеньки.

Тем временем это не единственное ЧП в доме, связанное с косметическим ремонтом. По словам другого очевидца, накануне, 20 февраля, маляры пролили краску на всю лестницу в четвёртом подъезде.

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