Краска, предназначенная для косметического ремонта, загорелась в первом подъезде корпуса 704 на девятом этаже.
Около семи вечера 21 февраля жильцы одной из квартир почувствовали запах гари. Выглянув на площадку, они увидели огонь и сразу вызвали пожарных. Как рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия, огнеборцы прибыли на место меньше чем через десять минут, пожар потушили быстро.
По одной из версий, ёмкость с краской могла загореться из-за непотушенной сигареты. Пластик лопнул, и воспламенившаяся краска потекла на лестничный пролёт, расположенный ниже.
Для складирования инвентаря маляры используют площадку с лестницей, ведущей на крышу дома. Этот же пятачок предположительно эксплуатируется как место для курения.
Через полтора часа после пожара подрядчики пришли оценить ущерб. Им предстоит ликвидировать копоть на стенах и перекрыть свежим слоем только что покрашенные ступеньки.
Тем временем это не единственное ЧП в доме, связанное с косметическим ремонтом. По словам другого очевидца, накануне, 20 февраля, маляры пролили краску на всю лестницу в четвёртом подъезде.
- Все лечение -10%
-
Комплексная чистка
всего за 3300 р .
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений