Краска, предназначенная для косметического ремонта, загорелась в первом подъезде корпуса 704 на девятом этаже.

Около семи вечера 21 февраля жильцы одной из квартир почувствовали запах гари. Выглянув на площадку, они увидели огонь и сразу вызвали пожарных. Как рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия, огнеборцы прибыли на место меньше чем через десять минут, пожар потушили быстро.

По одной из версий, ёмкость с краской могла загореться из-за непотушенной сигареты. Пластик лопнул, и воспламенившаяся краска потекла на лестничный пролёт, расположенный ниже.