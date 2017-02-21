Водитель «Шкоды Йети» не справился с управлением и врезался в пять машин подряд. В результате пострадал владелец одного из автомобилей.

ДТП произошло 21 февраля в половине десятого утра напротив корпуса 1423, сообщает полиция. Как выяснили автоинспекторы, 36-летний зеленоградец на кроссовере «Шкода Йети» ехал по улице Александровка от Новокрюковской в сторону улицы Андреевка.