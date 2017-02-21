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Кроссовер столкнулся с пятью автомобилями напротив роддома в 14-м микрорайоне 21.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Водитель «Шкоды Йети» не справился с управлением и врезался в пять машин подряд. В результате пострадал владелец одного из автомобилей.

ДТП произошло 21 февраля в половине десятого утра напротив корпуса 1423, сообщает полиция. Как выяснили автоинспекторы, 36-летний зеленоградец на кроссовере «Шкода Йети» ехал по улице Александровка от Новокрюковской в сторону улицы Андреевка.

Не справившись с управлением на скользкой дороге, мужчина врезался в припаркованную «Газель». Столкновение изменило траекторию движения «Шкоды», и автомобиль выехал на встречную полосу. На его пути оказался автомобиль «Субару» с 24-летним зеленоградцем за рулём. Следом он столкнулся с «Мицубиси», управляемым 31-летней зеленоградкой, а далее — с «Хёндэ Солярисом», которым управлял 28-летний житель Пермского края. В завершение кроссовер въехал в припаркованную «Хонду».

В итоге пострадал водитель «Соляриса», которого госпитализировали в городскую больницу с различными травмами.

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