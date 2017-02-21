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Мужчина получил огнестрельное ранение на стройке в Зеленограде 21.02.2017 ZELENOGRAD.RU

К охраннику стройки обратился мужчина с заявлением, что в него стреляли и ранили в руку.

Как рассказали Zelenograd.ru в полиции, на «02» охранник сообщил о происшествии вечером в понедельник, 20 февраля. Когда полицейский наряд прибыл на место, пострадавший уже покинул стройку. Скрылся и предполагаемый стрелок.

Судя по всему, раненый мужчина не стал обращаться за официальной медицинской помощью, поскольку в полицию не поступала соответствующая телефонограмма. В правоохранительные органы об инциденте пострадавший также не заявлял.

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