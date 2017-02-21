Затор начинается сразу за Ржавками и перетекает в пробку на МКАДе. На Пятницком шоссе автомобили упираются в затор после Брёхово, затруднённое движение продолжается почти до Отрадного.
Ленинградское шоссе «стоит» от Ржавок до МКАДа, на Пятницком шоссе пробка от Брёхово до Отрадного
Google.Карты
Причина 18-километровой пробки — состояние трассы. Накануне вечером, 20 февраля, прошёл дождь, сейчас на дороге месиво из грязного снега и воды, наледь. Автомобилисты предупреждают: дорога очень скользкая.
Движение по Ленинградскому шоссе затрудняет состояние дороги после дождя и несколько аварий
Яндекс.Пробки
На участке отмечено несколько небольших аварий, что также затрудняет движение.
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А то здесь куда ни ткнёшь пальцем, в автовладельца попадёшь. А у некоторых и по три машины.
нейман ольга
6 часов назад
Да нет, еду сейчас по Ленинградке из Москвы, явной пробки нет."
Оказывается Женщины не только направо и налево путают. Они еще и в Москву и из Москвы не могут отличить...