7 комментариев
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Пробка длиною 18 километров образовалась на Ленинградском шоссе 21.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Затор начинается сразу за Ржавками и перетекает в пробку на МКАДе. На Пятницком шоссе автомобили упираются в затор после Брёхово, затруднённое движение продолжается почти до Отрадного.

Ленинградское шоссе «стоит» от Ржавок до МКАДа, на Пятницком шоссе пробка от Брёхово до Отрадного
Google.Карты

Причина 18-километровой пробки — состояние трассы. Накануне вечером, 20 февраля, прошёл дождь, сейчас на дороге месиво из грязного снега и воды, наледь. Автомобилисты предупреждают: дорога очень скользкая.

Движение по Ленинградскому шоссе затрудняет состояние дороги после дождя и несколько аварий
Яндекс.Пробки

На участке отмечено несколько небольших аварий, что также затрудняет движение.

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Обсуждение
Андрей Глазков
Вчера, 11:53
Что удивительно, в это утро Яндекс.Пробки показывали достаточное "зеленое" состояние ленинградки. На деле же реально от зелека и до москвы всё было красное. Гугл показывал все точно.
марина разумовская
Вчера, 13:16
Да,я так и попалась из за Яндекса на крючок. Очень это раздражает, как будто специально было сделано. Выходишь из дома смотришь карту и спокойно едешь, рассчитываешь свое время, но не тут то было.
нейман ольга
Вчера, 14:01
Да нет, еду сейчас по Ленинградке из Москвы, явной пробки нет.
Бесаме Мучо
Вчера, 14:11
еду сейчас по Ленинградке
И за рулём пишете сюда активно? :-)
нейман ольга
Вчера, 14:45
И за рулём пишете сюда активно? :-)
Бесаме дорогой, я не автолюбитель. Еду пассивным пассажиром, подъезжаю к 5-му ;)
Бесаме Мучо
Вчера, 17:38
Еду пассивным пассажиром
Тогда ладно. Опасаюсь активных пассажиров. :-)
А то здесь куда ни ткнёшь пальцем, в автовладельца попадёшь. А у некоторых и по три машины.
Без имени и отчества Швондер
Вчера, 21:02
"Затор начинается сразу за Ржавками и перетекает в пробку на МКАДе.

нейман ольга
6 часов назад
Да нет, еду сейчас по Ленинградке из Москвы, явной пробки нет."


Оказывается Женщины не только направо и налево путают. Они еще и в Москву и из Москвы не могут отличить...
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