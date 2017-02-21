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«Большой секрет для маленькой…»? Викторина по песням Сергея Никитина 21.02.2017 ZELENOGRAD.RU

24 февраля в 12:00 (это пятница, но выходной день) в зеленоградском ДК пройдёт творческая встреча-концерт со знаменитым исполнителем и композитором Сергеем Никитиным. В исполнении Сергея Никитина и вместе со зрителями прозвучат песни, на которых выросло не одно поколение: «Резиновый ежик», «Девочка и пластилин», «Собака бывает кусачей», «Пони», «Александра», «Брич Мулла», «Под музыку Вивальди», «Приходит время» и другие. Вместе с организаторами концерта, командой «ЗелКультПроект», сделали тест из 10 вопросов на знание творчества Никитина — выберите правильное продолжение самых популярных его песен.

«Большой секрет для маленькой…»

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