МИЭТ приглашает старшеклассников принять участие в «РИТМе МИЭТ» — интернет-олимпиаде и заочном конкурсе проектов, которые будут проходить с 20 февраля по 10 апреля на сайте ritm-miet.ru. Победители и призеры смогут прибавить до 10 баллов к конкурсным баллам для поступления в МИЭТ.
Олимпиада «РИТМ МИЭТ» пройдёт по 11 секциям: математика, физика, химия, информатика, робототехника, программирование, обществознание, экономика, политика и право, дизайн и английский язык.
Олимпиада состоит из двух дистанционных туров. Первый, отборочный, состоится 6 марта — 10 апреля. Его победители примут участие в финальном туре, который пройдет с 14 по 28 апреля.
Конкурс научно-технических инновационных проектов школьников «РИТМ-онлайн» предназначен для тех из школьников, кого увлекает научно-техническое творчество. Прием заявок на участие в первом этапе завершится 10 апреля.
«Ты занимаешься научным творчеством? Ты создал научный (изобретательский, рационализаторский или научно-исследовательский) проект, сформулировал научную идею? Заполни заявку, сними на фото или видеокамеру презентацию своего проекта и идеи, пришли ее нам, и стань участником первого тура конкурса!» — призывают организаторы.
Участвовать можно как в конкурсе проектов, так и в олимпиаде — в любом количестве секций, сообщает МИЭТ. Все этапы конкурса проводятся онлайн.
Дополнительная информация об участии в «РИТМе»: 8(499)734-0242, vasileva.ol.irina@yandex.ru, Васильева Ирина Олеговна.
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