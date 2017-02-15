Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Фестиваль увлекательной науки, техники и культуры пройдёт в Менделеево 15.02.2017 ZELENOGRAD.RU

В субботу, 18 февраля, в посёлке Менделеево состоится четвёртый Фестиваль увлекательной науки, техники и культуры (ФУНТиК) — впервые на двух площадках: в менделеевской начальной школе (с 11:00) и в КДЦ «Метролог» (с 12:00). Для детей и взрослых будут работать десятки станций по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до археологии, биологии, антропологии и художественного творчества. Вход — бесплатный.

Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», говорится в описании фестиваля. Ведущими станций выступают педагоги менделеевского Дома детского творчества РИТМ, волонтеры, разработчики необычных пособий, сами увлеченные родители и школьники.

Многие станции анонсированы в группе фестиваля в Facebook: Светлана Тишина и «Инженерная песочница«, ветеринарная станция центра «Раденис», «Рисоватор» Ольги Беляевой и Анастасии Латышевой, «Балет на проволоке» Антонины Лукьяновой, Илья Оводов и проект «Чудо на дом. Выводим цыплят в инкубаторе«, авиамоделизм с Алексеем Елькиным, вязание с Еленой Фортуной и магазином пряжи и товаров для рукоделия «Рыжая овечка«, станция журнала «Квантик», занятия и книжный магазин Жени Кац, станция «Сортировочная» Светланы Знатковой и Светланы Генераловой, «Мыльные пузыри» Ирины Гуськовой, ЦМИТ «Поезд» с мастер-классами по изготовлению ракет и 3D-печати, «Добровольные лесные пожарные» и многие другие новые и уже известные станции, пользующиеся популярностью у гостей фестиваля.

В Менделеевской начальной школе пройдёт лекторий:

  • 11-00 Светлана Тишина — «Физика в игрушках»
  • 11-00 Марис Сегинева — «Как учить детей математике»
  • 12-00 Татьяна Конькова — «Как говорить с детьми об искусстве»
  • 13-00 Женя Кац — «Математика вприпрыжку»
  • 13-00 Марис Сегинева — «Развитие познавательных способностей детей»
  • 14-00 Клиника ветеринарной медицины Раденис — «Чем можно и чем нельзя заразиться от домашнего любимца»
  • 15-00 Женя Кац — «Математика в твоих руках»
  • 16-00 Роман Соловьев — «Наука веером»

В 17:00 в КДЦ «Метролог» состоится закрытие фестиваля: наградят победителей разнообразных конкурсов, а потом гостям покажут Песочную сказку и шоу «Открывашка».

Что еще нужно знать о фестивале — пояснения и рекомендации от его организаторов:

  1. Это семейное мероприятие. Нельзя отдать туда ребенка младше 11 лет и убежать по своим делам. За детьми нужно смотреть, чтобы они ничего не испортили и не испортились сами.
  2. Мы просим соблюдать чистоту — мусор выбрасывать только в отведенные места, не сорить, если случилось что-то разлить, обратиться к администрации за тряпкой.
  3. На входе в КДЦ работает станция «Сортировочная», туда можно принести чистый сухой мусор следующих категорий: бутылки (PET-1); пластиковые упаковки с маркировкой 2, 4 и 5; батарейки; макулатуру и картон; стекло; алюминий; жесть; Тетрапак.
  4. В КДЦ для посетителей работает буфет — соки, бутерброды и т. п. В школе буфета нет, но через дорогу магазин «Копейка».
  5. Мы не требуем переобуваться, но можно это сделать.
  6. В комнате малышей (танцевальный класс КДЦ) обязательно снимать обувь и взрослым, и детям.
  7. В школьном гардеробе самообслуживание.
  8. От школы до КДЦ меньше 200 метров. Успейте, пожалуйста, и туда и туда. И там и там очень интересно.
  9. На обеих площадках работают группы подростков — экскурсоводов. Они будут очень стараться, но это их первый такой опыт.
  10. Расходные материалы оплачивает администрация гп Менделеево. Ведущие станций не получают гонораров за свою работу.
  11. Вход на фестиваль бесплатный, но деньги нужно брать — вам наверняка захочется что-то купить.

«Мы по-прежнему открыты для всех, кто хочет провести свою станцию или помочь другим волонтерам», — пишут организаторы для потенциальных помощников. Задача — вместе с детьми и родителями выйти за рамки школьной программы, показать, что в жизни полно поводов для любопытства и увлечений. Вопросы и заявки на участие и вопросы приглашают присылать по электронной почте или связываться по телефону 8(962)923-6029 (Оводова Ольга Васильевна).

Соорганизаторы и партнёры фестиваля — Дом детского творчества «РИТМ» посёлка Менделеево.

Читайте также
Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделеево 2016 — лучшие моменты
 Реклама
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб только до 1 марта Объявления
Танцы до утра и вечеринка «BIG LOVE» в эти выходные в Баре/Ресторане «SOVA» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама