Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», говорится в описании фестиваля. Ведущими станций выступают педагоги менделеевского Дома детского творчества РИТМ, волонтеры, разработчики необычных пособий, сами увлеченные родители и школьники.

Многие станции анонсированы в группе фестиваля в Facebook: Светлана Тишина и «Инженерная песочница«, ветеринарная станция центра «Раденис», «Рисоватор» Ольги Беляевой и Анастасии Латышевой, «Балет на проволоке» Антонины Лукьяновой, Илья Оводов и проект «Чудо на дом. Выводим цыплят в инкубаторе«, авиамоделизм с Алексеем Елькиным, вязание с Еленой Фортуной и магазином пряжи и товаров для рукоделия «Рыжая овечка«, станция журнала «Квантик», занятия и книжный магазин Жени Кац, станция «Сортировочная» Светланы Знатковой и Светланы Генераловой, «Мыльные пузыри» Ирины Гуськовой, ЦМИТ «Поезд» с мастер-классами по изготовлению ракет и 3D-печати, «Добровольные лесные пожарные» и многие другие новые и уже известные станции, пользующиеся популярностью у гостей фестиваля.

В Менделеевской начальной школе пройдёт лекторий:

11-00 Светлана Тишина — «Физика в игрушках»

11-00 Марис Сегинева — «Как учить детей математике»

12-00 Татьяна Конькова — «Как говорить с детьми об искусстве»

13-00 Женя Кац — «Математика вприпрыжку»

13-00 Марис Сегинева — «Развитие познавательных способностей детей»

14-00 Клиника ветеринарной медицины Раденис — «Чем можно и чем нельзя заразиться от домашнего любимца»

15-00 Женя Кац — «Математика в твоих руках»

16-00 Роман Соловьев — «Наука веером»

В 17:00 в КДЦ «Метролог» состоится закрытие фестиваля: наградят победителей разнообразных конкурсов, а потом гостям покажут Песочную сказку и шоу «Открывашка».