В субботу, 18 февраля, в посёлке Менделеево состоится четвёртый Фестиваль увлекательной науки, техники и культуры (ФУНТиК) — впервые на двух площадках: в менделеевской начальной школе (с 11:00) и в КДЦ «Метролог» (с 12:00). Для детей и взрослых будут работать десятки станций по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до археологии, биологии, антропологии и художественного творчества. Вход — бесплатный.
Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», говорится в описании фестиваля. Ведущими станций выступают педагоги менделеевского Дома детского творчества РИТМ, волонтеры, разработчики необычных пособий, сами увлеченные родители и школьники.
Многие станции анонсированы в группе фестиваля в Facebook: Светлана Тишина и «Инженерная песочница«, ветеринарная станция центра «Раденис», «Рисоватор» Ольги Беляевой и Анастасии Латышевой, «Балет на проволоке» Антонины Лукьяновой, Илья Оводов и проект «Чудо на дом. Выводим цыплят в инкубаторе«, авиамоделизм с Алексеем Елькиным, вязание с Еленой Фортуной и магазином пряжи и товаров для рукоделия «Рыжая овечка«, станция журнала «Квантик», занятия и книжный магазин Жени Кац, станция «Сортировочная» Светланы Знатковой и Светланы Генераловой, «Мыльные пузыри» Ирины Гуськовой, ЦМИТ «Поезд» с мастер-классами по изготовлению ракет и 3D-печати, «Добровольные лесные пожарные» и многие другие новые и уже известные станции, пользующиеся популярностью у гостей фестиваля.
В Менделеевской начальной школе пройдёт лекторий:
- 11-00 Светлана Тишина — «Физика в игрушках»
- 11-00 Марис Сегинева — «Как учить детей математике»
- 12-00 Татьяна Конькова — «Как говорить с детьми об искусстве»
- 13-00 Женя Кац — «Математика вприпрыжку»
- 13-00 Марис Сегинева — «Развитие познавательных способностей детей»
- 14-00 Клиника ветеринарной медицины Раденис — «Чем можно и чем нельзя заразиться от домашнего любимца»
- 15-00 Женя Кац — «Математика в твоих руках»
- 16-00 Роман Соловьев — «Наука веером»
В 17:00 в КДЦ «Метролог» состоится закрытие фестиваля: наградят победителей разнообразных конкурсов, а потом гостям покажут Песочную сказку и шоу «Открывашка».
Что еще нужно знать о фестивале — пояснения и рекомендации от его организаторов:
- Это семейное мероприятие. Нельзя отдать туда ребенка младше 11 лет и убежать по своим делам. За детьми нужно смотреть, чтобы они ничего не испортили и не испортились сами.
- Мы просим соблюдать чистоту — мусор выбрасывать только в отведенные места, не сорить, если случилось что-то разлить, обратиться к администрации за тряпкой.
- На входе в КДЦ работает станция «Сортировочная», туда можно принести чистый сухой мусор следующих категорий: бутылки (PET-1); пластиковые упаковки с маркировкой 2, 4 и 5; батарейки; макулатуру и картон; стекло; алюминий; жесть; Тетрапак.
- В КДЦ для посетителей работает буфет — соки, бутерброды
и т. п.В школе буфета нет, но через дорогу магазин «Копейка».
- Мы не требуем переобуваться, но можно это сделать.
- В комнате малышей (танцевальный класс КДЦ) обязательно снимать обувь и взрослым, и детям.
- В школьном гардеробе самообслуживание.
- От школы до КДЦ меньше 200 метров. Успейте, пожалуйста, и туда и туда. И там и там очень интересно.
- На обеих площадках работают группы подростков — экскурсоводов. Они будут очень стараться, но это их первый такой опыт.
- Расходные материалы оплачивает администрация гп Менделеево. Ведущие станций не получают гонораров за свою работу.
- Вход на фестиваль бесплатный, но деньги нужно брать — вам наверняка захочется что-то купить.
«Мы по-прежнему открыты для всех, кто хочет провести свою станцию или помочь другим волонтерам», — пишут организаторы для потенциальных помощников. Задача — вместе с детьми и родителями выйти за рамки школьной программы, показать, что в жизни полно поводов для любопытства и увлечений. Вопросы и заявки на участие и вопросы приглашают присылать по электронной почте или связываться по телефону 8(962)923-6029 (Оводова Ольга Васильевна).
Соорганизаторы и партнёры фестиваля — Дом детского творчества «РИТМ» посёлка Менделеево.
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