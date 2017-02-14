Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
МИЭТ приглашает школьников на конференцию «Творчество юных» 14.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Научно-практическая конференция «Творчество юных» для учеников 5-11 классов пройдёт в МИЭТе 9 апреля. Заявки на неё принимают до 13 марта вместе с тезисами докладов — от школьников ждут научно-исследовательские проекты по восьми направлениям: математика, физика, химия и экология, информатика и программная инженерия, техника и технология, биомедицинские технологии, экономика, дизайн.

МИЭТ предоставит возможность всем участникам конференции получить до 8 дополнительных конкурсных баллов, которые можно будет использовать при поступлении в вуз.

«Участие в конференции позволяет учащимся приобрести опыт научно-исследовательской работы, так как даже самое простое исследование связано с поиском не только решения, но и уточнением постановки задачи, анализом литературы по исследуемой проблеме», — сообщается на сайте МИЭТа.

Проекты участников могут быть как теоретическими (исследование), так и практическими (действующая модель, устройство). «Если есть желание, можно сделать сразу несколько проектов, как гуманитарных, так и технических», поясняют в МИЭТе. По отдельным направлениям есть дополнительные требования к проектам.

В роди научного руководителя может выступить школьный учитель, представитель вуза или один из родителей участника. В рамках программы конференции школьникам оказывают как методическую, так и практическую помощь на специальных кружках, которые поддерживают контакт со школами, и при помощи консультаций по всем направлениям.

Для участия в конференции нужно до 13 марта подать заявку в печатном виде с подписью директора школы и печатью школы в Управление профориентационной деятельности МИЭТ (2 этаж ДК МИЭТ). Также до 13 марта необходимо предоставить тезисы доклада в печатном виде (два экземпляра) и на электронном носителе. К конференции готовится презентация проекта.

Иногородние участники могут подать заявку на «Творчество юных» по электронной почте: chil@miee.ru, dap@miee.ru. Контакты оргкомитета: Чиликина Марина Валерьевна, 8(499)720-8958, 8(499)734-0242, chil@miee.ru.

Организуют конференцию вместе с МИЭТом префектура и межрайонный совет директоров зеленоградских школ.

 Реклама
Уроки вокала и техники речи для детей и взрослых в школе «Фуэте» Объявления
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Дачный дом 6х9 в 100 кв.м от «ДачаЗел» всего от 520 тысяч руб только до 1 марта Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
LIONKIDS


ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама