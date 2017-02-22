Для шумового эффекта залпы салютных установок поддержат холостыми выстрелами 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Диаметр купола каждого из салютов составит 300 метров. Праздничный салют устроят еще на 14 столичных площадках. Главными традиционно станут Поклонная гора и Воробьёвы горы.

21 февраля с 11:00 до 12:00 зеленоградская администрация возложит цветы к памятникам войны и братским могилам в парке Победы, у станции Крюково, в районе Крюково и на Ленинградском шоссе. Во время проезда праздничной колонны обычно ограничивают движение транспорта.