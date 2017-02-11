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Автобус и такси столкнулись у «Иридиума» и мирно разъехались 11.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Автобус врезался в такси перед Крюковской эстакадой напротив торгового центра «Иридиум» около полудня в субботу, 11 февраля.

Несмотря на то, что, на взгляд очевидцев, столкновение выглядело жёстким, помощь прибывшей на место бригады «скорой» не понадобилась. Вмешательство присутствовавших сотрудников ДПС также не потребовалось. Участие в ДТП ещё одного легкового автомобиля, о котором сообщает очевидец в сообществе «ЗелАО AUTO» во «ВКонтакте», полиция не подтверждает.

Столкновение автобуса и такси только со стороны выглядело жёсткиим
Илья Овсянников / vk.com/zelaoauto

Как рассказали Zelenograd.ru в столичном главке ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, а инцидент водители оформили по европротоколу.

Европротокол даёт возможность оформить ДТП без участия полиции, если нет пострадавших и взаимных претензий, транспортные средства застрахованы, а их повреждения ничтожны. Подобное решение позволяет сэкономить массу времени и быстро освободить дорогу для проезда. В России Европейский протокол действует с 1 июля 2015 года, но, по статистике, используется в нашей стране крайне редко.

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