Как рассказали Zelenograd.ru в столичном главке ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, а инцидент водители оформили по европротоколу.

Европротокол даёт возможность оформить ДТП без участия полиции, если нет пострадавших и взаимных претензий, транспортные средства застрахованы, а их повреждения ничтожны. Подобное решение позволяет сэкономить массу времени и быстро освободить дорогу для проезда. В России Европейский протокол действует с 1 июля 2015 года, но, по статистике, используется в нашей стране крайне редко.